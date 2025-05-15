Çim Biçme Robotu Modelleri | Kärcher

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Kärcher RCX yalnızca çimleri rastgele biçmez; akıllı bir sistemle çalışır. Alanı şerit şerit dolaşarak ilerler ve geride eşit bir kesim bırakır. Kontrol tamamen sizdedir: şeritler arasındaki örtüşme oranını belirleyerek biçme işleminin verimliliğini optimize edebilirsiniz. Alternatif olarak robot çim biçme makinesini, belirgin izlerin oluşmasını önlemek için her seferinde farklı yönde hareket edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kärcher robot çim biçme makinesi ile ihtiyaçlarınıza özel, kusursuz sonuçlar elde edersiniz.
Robot çim biçme makinesi, GPS ve yüksek performanslı uzun menzilli RTK anteni sayesinde bahçedeki konumunu santimetre hassasiyetinde bilir. 100 metreye varan mesafelerde veya arada engeller olsa bile hassas navigasyon garanti edilir. Kusursuz bir biçim sonucunun önünde artık hiçbir engel yoktur.
RCX 6, güçlü dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde %70’e kadar olan eğimlerde bile rahatça ilerler. Bu sayede bahçenin her yerine ulaşır ve engebeli alanlarda da çimi düzgün bir şekilde biçer. Dört tekerlekten çekiş sistemi aynı zamanda dönüşlerde çim yüzeyinin zarar görmesini önleyerek çimi korur. Böylece her koşulda bakımlı bir çim elde edilir.
RCX robot çim biçme makinesi, yapay zekâ (AI) sayesinde bahçenizde güvenli ve sorunsuz bir şekilde hareket eder. Kamera, AI desteğiyle farklı engelleri ve zemin türlerini ayırt edebilir; böylece karmaşık bahçe yapılarında bile doğru kararlar verir. Yapay zekâ kurulum sırasında da size yardımcı olur: RCX’i çim üzerine yerleştirmeniz yeterlidir, kamera bahçenin dış sınırlarını kendisi algılar. Bu sayede sınır teli döşenmesine gerek kalmaz. Bundan daha kolayı yoktur.
Entegre yağmur sensörü sayesinde RCX, yağmur başladığını anında algılar ve zemin tekrar kuruyana kadar otomatik olarak şarj istasyonuna döner. Bu ayar isteğe göre kişiselleştirilebilir veya tamamen kapatılabilir.
Uygulama sayesinde RCX’i doğrudan kontrol edebilirsiniz. Belirli alanları biçebilir veya RCX’i farklı bölgelere yönlendirebilirsiniz.
Net ve düzenli LCD ekran sayesinde RCX’i doğrudan cihaz üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Ayarları ve biçme zamanlarını kolayca değiştirebilir, tüm önemli bilgilere tek bakışta ulaşabilirsiniz.
Biçme işlemi tamamlandığında veya batarya neredeyse boşaldığında RCX otomatik olarak şarj istasyonuna döner. Yeniden kullanıma hazır olduğunda ise kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
Kärcher RCX 6 ile kesim yüksekliğini uygulama üzerinden 2 ila 10 santimetre arasında kolayca ayarlayabilirsiniz. Böylece her alan için en uygun kesim yüksekliğini otomatik olarak belirleyebilirsiniz.
Akıllı RCX 6 robot çim biçme makinesi işi sizin yerinize yapar – hem de sınır teli olmadan. GPS, RTK anteni ve yapay zekâ kamerasıyla donatılan cihaz, 3.000 m²’ye kadar büyük alanlarda bile hassas ve verimli bir şekilde hareket eder. Uygulama üzerinden kesim yüksekliğini (2–10 cm) isteğinize göre ayarlayarak tam kontrol sağlar. RCX 6 engelleri algılar ve akıllıca kaçınır, evcil hayvanları korur ve dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde %70’e kadar eğimlerde çalışabilir. Uygulama üzerinden farklı bölgeler ve yasaklı alanlar tanımlayabilir, çalışma programını ve hareket davranışını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. RCX 6 ile konforun yeni seviyesini deneyimleyin!
WLAN ve Bluetooth üzerinden RCX’inizi Outdoor Robots uygulamasıyla kolayca akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz. Çok sayıda özellikten ve uzman ipuçlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kärcher Outdoor Robots uygulaması, RCX robot çim biçme makinenizi kolay ve pratik şekilde kurmanız için anahtar niteliğindedir. Kurulum için gereklidir ve sizi adım adım yönlendirir. Uygulamayı indirin, RCX’inizi bağlayın ve kullanıma hazır olun!
Kärcher RCX ile bahçenizin haritasını kısa sürede oluşturabilirsiniz. RCX’i uygulama üzerinden yönlendirerek dış sınırları işaretlemeniz yeterlidir; bu sırada robot haritayı kendisi oluşturur. Alternatif olarak RCX, kamerası sayesinde çim alanını algılar ve haritayı kendi kendine oluşturur.
Biçme şeklini tamamen kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin, biçme şeritlerinin ne kadar örtüşeceğini ayarlayabilir, kesim yüksekliğini ve yönünü belirleyebilir ya da kenar biçme fonksiyonunu aktif hale getirebilirsiniz. Yağmur gecikme ayarı da kolayca kişiselleştirilebilir.
Kärcher RCX’in çim biçme zamanlarını ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz. Sabit biçme saatleri oluşturabilir veya zamanları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Gün başına en fazla 2 zaman aralığı ile RCX, çiminizi size en uygun olduğunda biçer.
Uygulama üzerinden robot çim biçme makinesini diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Örneğin, her aile üyesi RCX’i kullanabilir ve ayarları kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebilir.
Akıllı telefonunuzu çimleriniz için bir uzaktan kumandaya dönüştürün! Kärcher RCX ile robot çim biçme makinesini manuel olarak kontrol edebilir ve belirli alanları biçebilirsiniz.