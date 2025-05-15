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    Çim Biçme Robotu Modelleri | Kärcher

    Çim Biçme Robotu

    Öne çıkan özellikler

    Sistemli çim biçme

    Kärcher RCX yalnızca çimleri rastgele biçmez; akıllı bir sistemle çalışır. Alanı şerit şerit dolaşarak ilerler ve geride eşit bir kesim bırakır. Kontrol tamamen sizdedir: şeritler arasındaki örtüşme oranını belirleyerek biçme işleminin verimliliğini optimize edebilirsiniz. Alternatif olarak robot çim biçme makinesini, belirgin izlerin oluşmasını önlemek için her seferinde farklı yönde hareket edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kärcher robot çim biçme makinesi ile ihtiyaçlarınıza özel, kusursuz sonuçlar elde edersiniz.

    Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing
    Precise navigation for perfect mowing results

    Nokta atışı navigasyon

    Robot çim biçme makinesi, GPS ve yüksek performanslı uzun menzilli RTK anteni sayesinde bahçedeki konumunu santimetre hassasiyetinde bilir. 100 metreye varan mesafelerde veya arada engeller olsa bile hassas navigasyon garanti edilir. Kusursuz bir biçim sonucunun önünde artık hiçbir engel yoktur.

    Mükemmel yol tutuş performansı

    RCX 6, güçlü dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde %70’e kadar olan eğimlerde bile rahatça ilerler. Bu sayede bahçenin her yerine ulaşır ve engebeli alanlarda da çimi düzgün bir şekilde biçer. Dört tekerlekten çekiş sistemi aynı zamanda dönüşlerde çim yüzeyinin zarar görmesini önleyerek çimi korur. Böylece her koşulda bakımlı bir çim elde edilir.

    Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline
    Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera

    Akıllı yapay zekâ kamerası

    RCX robot çim biçme makinesi, yapay zekâ (AI) sayesinde bahçenizde güvenli ve sorunsuz bir şekilde hareket eder. Kamera, AI desteğiyle farklı engelleri ve zemin türlerini ayırt edebilir; böylece karmaşık bahçe yapılarında bile doğru kararlar verir. Yapay zekâ kurulum sırasında da size yardımcı olur: RCX’i çim üzerine yerleştirmeniz yeterlidir, kamera bahçenin dış sınırlarını kendisi algılar. Bu sayede sınır teli döşenmesine gerek kalmaz. Bundan daha kolayı yoktur.

    Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

    Yağmur sensörü

    Entegre yağmur sensörü sayesinde RCX, yağmur başladığını anında algılar ve zemin tekrar kuruyana kadar otomatik olarak şarj istasyonuna döner. Bu ayar isteğe göre kişiselleştirilebilir veya tamamen kapatılabilir.

    Kärcher robotic lawn mowers with remote control

    Doğrudan uzaktan kontrol

    Uygulama sayesinde RCX’i doğrudan kontrol edebilirsiniz. Belirli alanları biçebilir veya RCX’i farklı bölgelere yönlendirebilirsiniz.

    Kärcher robotic lawn mowers easy operation

    Kullanımı son derece kolay

    Net ve düzenli LCD ekran sayesinde RCX’i doğrudan cihaz üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Ayarları ve biçme zamanlarını kolayca değiştirebilir, tüm önemli bilgilere tek bakışta ulaşabilirsiniz.

    Kärcher robotic lawn mowers with charging station

    Şarj istasyonu

    Biçme işlemi tamamlandığında veya batarya neredeyse boşaldığında RCX otomatik olarak şarj istasyonuna döner. Yeniden kullanıma hazır olduğunda ise kaldığı yerden çalışmaya devam eder.

    Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

    Kesim yüksekliği ayrı ayrı ayarlanabilir

    Kärcher RCX 6 ile kesim yüksekliğini uygulama üzerinden 2 ila 10 santimetre arasında kolayca ayarlayabilirsiniz. Böylece her alan için en uygun kesim yüksekliğini otomatik olarak belirleyebilirsiniz.

    Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve kusursuz biçilmiş bir çimin keyfini çıkarın!

    Akıllı RCX 6 robot çim biçme makinesi işi sizin yerinize yapar – hem de sınır teli olmadan. GPS, RTK anteni ve yapay zekâ kamerasıyla donatılan cihaz, 3.000 m²’ye kadar büyük alanlarda bile hassas ve verimli bir şekilde hareket eder. Uygulama üzerinden kesim yüksekliğini (2–10 cm) isteğinize göre ayarlayarak tam kontrol sağlar. RCX 6 engelleri algılar ve akıllıca kaçınır, evcil hayvanları korur ve dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde %70’e kadar eğimlerde çalışabilir. Uygulama üzerinden farklı bölgeler ve yasaklı alanlar tanımlayabilir, çalışma programını ve hareket davranışını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. RCX 6 ile konforun yeni seviyesini deneyimleyin!

    THE OUTDOOR ROBOTS MOBİL UYGULAMASI

    WLAN ve Bluetooth üzerinden RCX’inizi Outdoor Robots uygulamasıyla kolayca akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz. Çok sayıda özellikten ve uzman ipuçlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kärcher Outdoor Robots uygulaması, RCX robot çim biçme makinenizi kolay ve pratik şekilde kurmanız için anahtar niteliğindedir. Kurulum için gereklidir ve sizi adım adım yönlendirir. Uygulamayı indirin, RCX’inizi bağlayın ve kullanıma hazır olun!

    RCX Create Map

    Haritalama

    Kärcher RCX ile bahçenizin haritasını kısa sürede oluşturabilirsiniz. RCX’i uygulama üzerinden yönlendirerek dış sınırları işaretlemeniz yeterlidir; bu sırada robot haritayı kendisi oluşturur. Alternatif olarak RCX, kamerası sayesinde çim alanını algılar ve haritayı kendi kendine oluşturur.

    RCX Optimum mowing performance

    Çiminiz için en uygun biçme rutini oluşturma

    Biçme şeklini tamamen kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Örneğin, biçme şeritlerinin ne kadar örtüşeceğini ayarlayabilir, kesim yüksekliğini ve yönünü belirleyebilir ya da kenar biçme fonksiyonunu aktif hale getirebilirsiniz. Yağmur gecikme ayarı da kolayca kişiselleştirilebilir.

    RCX Scheduling

    Programınıza uyum sağlayan esneklik

    Kärcher RCX’in çim biçme zamanlarını ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz. Sabit biçme saatleri oluşturabilir veya zamanları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Gün başına en fazla 2 zaman aralığı ile RCX, çiminizi size en uygun olduğunda biçer.

    RCX Common use

    Paylaşımlı cihaz kullanımı

    Uygulama üzerinden robot çim biçme makinesini diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Örneğin, her aile üyesi RCX’i kullanabilir ve ayarları kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebilir.

    RCX Remote control

    Uzaktan kontrol ile hedefe yönelik çim biçme

    Akıllı telefonunuzu çimleriniz için bir uzaktan kumandaya dönüştürün! Kärcher RCX ile robot çim biçme makinesini manuel olarak kontrol edebilir ve belirli alanları biçebilirsiniz.

    Aksesuarlar

    Çim biçme robotu hakkında sıkça sorulan sorular

    Kurulum

    Çalışma süreci hakkında sıkça sorulan sorular

    Mobil uygulama