Çim Biçme Robotu Modelleri | Kärcher

RTK anteni kurulumunda en önemli nokta, gökyüzüne engelsiz bir görüş sağlamaktır. GPS uydularıyla stabil bir bağlantı için 100°’lik açık bir üst görüş alanı garanti edilmelidir. Bu nedenle anten; sundurma altına, yüksek duvarlar arasına veya ağaçların altına yerleştirilmemelidir. RTK anteni ile robot çim biçme makinesi arasındaki bağlantı için doğrudan görüş hattı önerilir, ancak zorunlu değildir; sinyal engeller ve binalar üzerinden de iletilebilir.

RTK anteninin kurulumunda daha fazla esneklik sağlamak için Kärcher RCX duvar montaj aparatı (Sipariş No. 2.269-701.0), kelepçeli montaj (Sipariş No. 2.269-701.0) veya uzatma kablosu (Sipariş No. 2.269-704.0) ayrıca temin edilebilir.