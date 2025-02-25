Robot Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Islak temizlikte en büyük yardımcınız: Zahmetsiz ıslak temizlik için RCF 3 yer silme robotumuzu keşfedin. Kendini kanıtlamış silindir teknolojisiyle inatçı kirleri söker atar ve istendiği takdirde halıların etrafından otomatik olarak manevra yaparak geçer. İki ayrı tank sistemi, sürekli temiz su beslemesi sağlarken kirli suyun verimli bir şekilde toplanmasını garanti eder.
Özellikle sert zeminlerin derinlemesine ıslak temizliği için özel olarak tasarlanmıştır.
Robot, bulut ve uygulama: üç bileşen, tek bir uyumlu sistem. Kärcher robot süpürge ve moplar, geniş fonksiyon ve ayar seçenekleri sunarken kullanımı son derece kolaydır. Robot, bulut sistemi ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol birleşerek en iyi temizlik sonuçları için ideal bir altyapı oluşturur. Zamanlayıcı fonksiyonlarını kullanabilir, temizlik programlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca güvenlik güncellemeleri veya yeni özellikler olduğunda uygulama sizi otomatik olarak bilgilendirir. Günlük temizlik işlerinizi devralan otonom çözümlerimizi keşfedin ve zamanınızı hayatın daha keyifli anlarına ayırın.
En iyi sınıftaki robot süpürge ve moplarımızı, siz dışarıdayken mobil uygulama üzerinden kolayca çalıştırabilir ve tertemiz bir eve dönebilirsiniz. Robot serimiz üstün performans ve gelişmiş teknoloji sunar. Yüksek teknolojili LiDAR lazer navigasyon sayesinde robotlar önce evinizin haritasını çıkarır. Hassas sensörleri sayesinde nerede olduklarını bilir, odadaki engellerin etrafından ustalıkla dolaşır ve sonraki temizliklerde merdivenleri güvenle algılayarak yön değiştirir.
RCV serimiz hem süpürme hem de silme işlemini yaparak kapsamlı bir temizlik çözümü sunar. Halılar süpürme modunda derinlemesine temizlenirken, silme modunda robot halıları otomatik olarak algılar ve üzerinden geçmez. Ayrıca özellikle sert zeminler için geliştirdiğimiz RCF 3, benzersiz silindir temizleme yöntemiyle derinlemesine ıslak temizlik sağlar.
Akıllı canlı haritalama özelliği sayesinde temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Robotlarımızın üstün temizlik performansına ve gelişmiş fonksiyonlarına güvenerek günlük hayatınızı kolaylaştırabilir, siz başka işlerle ilgilenirken zeminlerinizin özenle temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Dönen silindir sayesinde paspaslama sırasında hafif kuru kirler de toplanır. RCF 3'ün düzenli kullanımı ve normal ev tipi kirlenmelerde, elektrikli süpürgenizi dolaptan çıkarmanıza bile gerek kalmaz.
Sensör teknolojisi halıları algılar ve ilgili ayar seçildiğinde halılardan otomatik olarak kaçınılır. Bu sayede halılarınız korunurken, zeminlerinizde de en iyi temizlik sonuçları garanti edilir.
İlgili tanktan gelen temiz suyla sürekli nemlendirilen silindir, hijyenik ve hızlı bir temizlik sağlar. Çift tank sistemi, kirli suyu güvenilir bir şekilde ayırarak silindirin temiz kalmasını sağlar ve kirlerin etrafa yayılmasını engeller.
Islak silme fonksiyonlu robot süpürge mi, yoksa kuru kir toplama özellikli robot mop mu? RCV mi RCF mi? İşte bu iki robotik temizlik sistemi arasındaki farklara genel bir bakış.
Genel
Süpürme / kuru kir toplama
Silme
Genel
Süpürme / kuru kir toplama
Silme
Hayatın daha keyifli anlarına zaman ayırın; temizlik işini ise robotlarımıza bırakın. Giriş seviyesi modelimiz RCV 3, evlerdeki sert zeminleri ve kısa tüylü halıları tamamen otonom, sistemli ve güvenilir bir şekilde temizler — üstelik siz evde olmasanız bile.
Mobil uygulama üzerinden temizliği ihtiyaçlarınıza ve ev düzeninize göre ayarlayabilirsiniz. Hangi odanın ne zaman temizleneceğine siz karar verirsiniz. Her oda için ayrı temizlik programı oluşturabilir, robotun girmesini istemediğiniz alanlar için “yasak bölgeler” tanımlayabilirsiniz. Ya da noktasal temizlik fonksiyonunu kullanarak ekstra dikkat gerektiren yerlere yönlendirebilirsiniz.
Tüm alanlar, hassas LiDAR navigasyon ve gelişmiş sensörler sayesinde haritalanır. Bu sensörler aynı zamanda temizlik sırasında merdiven gibi yükseklik farklarını algılayarak güvenli kullanım sağlar.
Teknik veriler
Hızlı ve dayanıklı LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar arasında güvenli bir şekilde hareket eder.
İletişim çok önemlidir. Bu yüzden robot, yalnızca sesli uyarı tonlarıyla değil, aynı zamanda sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.
Süpürme işlemi tamamlandığında, kuru kirler haznede tutulur. Bu haznenin özel bir bölümünde, silme bezini nemlendirmek için kullanılan bir temiz su tankı da bulunur. Uygulama üzerinden temizlik sırasında kullanılacak su miktarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Eğer o an silme işlemine ihtiyaç yoksa ve yalnızca süpürme yapmak istiyorsanız, 2’si 1 arada hazneyi tamamen değiştirerek sadece kuru kirler için tasarlanmış daha büyük kapasiteli kuru atık haznesini takabilirsiniz.
Uygulama sayesinde temizlik robotunuzu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde nerelerin temizleneceğini ve nerelerin hariç tutulacağını net bir şekilde belirleyebilirsiniz.
Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED göstergesi ise cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar.
Kızılötesi sensör, robotun her zaman şarj istasyonuna geri dönmesini sağlar.
Belirli alanları silmek için, kendi temiz su tankından beslenen mikrofiber bezli bir mop aparatı ürünle birlikte sunulur.
Döner fırça ve emiş fonksiyonunun birleşimi, hem kaba kirleri hem de ince tozları temizleyerek yüksek temizlik performansı sağlar.
Düşme sensörleri, RCV 3’ün merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde önler. Sensörler zemini sürekli tarar. Büyük bir düşüş algılandığında, kontrol ünitesine sinyal gönderilir ve robot yön değiştirerek geri döner.
Yan fırça, kenarlardaki kiri merkeze ve ana fırçanın önüne doğru süpürerek atık haznesine daha kolay ve etkili şekilde ulaşmasını sağlar. Böylece köşeler ve kenarlar her zaman temiz kalır.
Evin içinde ortalıkta duran ayakkabıların ve kabloların robot süpürgeye “yem” olmasını istemiyorsanız, RCV 5’in yapay zekâsını kullanabilirsiniz. Üst modelimiz, size baştan sona zahmetsiz bir zemin temizliği sunar.
LiDAR navigasyonuna ek olarak bu robot süpürge ve paspaslama cihazı; çift lazer sistemi ve bir kamera ile donatılmıştır. Böylece tüm engelleri güvenilir şekilde algılar ve etraflarından sorunsuzca dolaşır. Düşük çalışma sesi sayesinde RCV 5, ev içinde oldukça sessiz ve dikkatli bir yardımcıdır.
RCV 5, seçilen programa göre sert zeminleri süpürebilir veya silebilir. Halıların yoğun temizliği için ayrıca Auto Boost fonksiyonu bulunur; bu özellik, tekstil yüzeylerdeki tozu daha güçlü emişle temizlemek için ekstra performans sağlar. Silme modundayken ise robot halıların üzerine çıkmaz.
RCV 5’in kontrolü de uygulama sayesinde oldukça kolaydır.
Teknik veriler:
Paspas bezini ıslatmak için kullanılır. Temizlik sırasında kullanılacak su miktarını uygulama üzerinden kolayca ayarlayabilirsiniz.
Uygulama sayesinde temizlik robotunu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde tam olarak nerelerin temizleneceğini ve hangi alanların hariç tutulacağını belirleyebilirsiniz.
Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra, kuru kirler hazne içinde tutulur.
Hızlı ve güçlü LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar içinde güvenli bir şekilde hareket eder.
Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve şarj istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED gösterge, cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar.
İletişim çok önemlidir. Bu nedenle robot, sinyal seslerinin yanı sıra sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.
Nesne algılama ve engellerden kaçınma için kamera destekli çift lazer sistemi bulunur. Robot, küçük engelleri tanır ve etraflarından dolaşarak ilerler.
Belirli alanları silmek için, mikroelyaf bezli bir paspas plakası ürünle birlikte gelir. Bu bez, kendi tankından gelen temiz su ile ıslatılır.
Döner fırça ve emiş fonksiyonunun birleşimi, hem kaba kirleri hem de ince tozu temizleyerek üstün bir temizlik performansı sağlar.
Yan fırça, kenarlardaki kiri ana fırçanın önüne doğru merkeze süpürür ve böylece kirler doğru şekilde atık haznesine yönlendirilir. Bu sayede köşeler ve kenarlar her zaman etkili bir şekilde temizlenmiş olur.
RCV 5, halı kaplı yüzeyleri ultrasonik sensör sayesinde otomatik olarak algılar. Auto Boost fonksiyonu, halı üzerinde daha iyi temizlik sonuçları elde etmek için gerektiğinde emiş gücünü artırır. Silme (paspaslama) modu aktif olduğunda ise robot, algılanan halı alanlarına girmez ve bu bölgelerin etrafından dolaşır.
Düşme sensörleri, RCV 5’in merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde engeller. Sensörler zemini tarar ve büyük bir yükseklik farkı algılandığında kontrol ünitesine bir sinyal gönderir. Bu sinyal üzerine robot yön değiştirerek geri döner.
Zahmetsiz zemin temizliği için yenilikçi RCF 3 robot paspasımızı keşfedin. Kanıtlanmış FC silindir teknolojisi sayesinde inatçı kirleri çıkarır ve halıların etrafından otomatik olarak dolaşır.
İki ayrı tankı sayesinde sürekli temiz su akışı sağlanırken, kirli su da verimli bir şekilde toplanır. Robotu uygulama üzerinden ya da tek bir düğmeye dokunarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Esnek şekilde ayarlanabilen temizlik modları, size farklı kullanım seçenekleri sunar.
RCF 3, sesli bildirimleri ve uygulama üzerinden verdiği faydalı ipuçlarıyla güvenilir bir yardımcıdır. RCF 3 robot paspas ile silme teknolojisinde geleceği keşfedin!
Teknik veriler:
Hızlı ve güçlü LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar içinde güvenli bir şekilde hareket eder.
Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve şarj istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED göstergeler, cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar; ayrıca temiz suyun doldurulması veya kirli suyun boşaltılması gerektiğini de bildirir.
Uygulama sayesinde temizlik robotunu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde tam olarak nerelerin temizleneceğini ve hangi alanların hariç tutulacağını belirleyebilirsiniz.
İletişim çok önemlidir. Bu nedenle robot, sinyal seslerinin yanı sıra sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.
Temizlik ünitesi ve silindir çıkarılabilir. Tüm parçalar musluk altında hijyenik şekilde durulanabilir, böylece cihaz içinde hiçbir kir kalmaz.
Temiz su tankı çıkarılabilir ve musluk altında kolayca doldurulabilir.
Kirli su tankı ayrı olarak çıkarılabilir ve musluk altında kolayca durulanabilir.
Tüm sert zeminlerde kapsamlı ıslak temizlik için mikroelyaf silindir. Silme sırasında hafif ve kuru kirleri yüzeyden kaldırır. 60°C’de makinede yıkanabilir.
Düşme sensörleri, RCV 3’ün merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde engeller. Sensörler zemini tarar ve büyük bir yükseklik farkı algılandığında kontrol ünitesine bir sinyal gönderir. Bu sinyal üzerine robot yön değiştirerek geri döner.
RCF 3, halı kaplı alanları otomatik olarak algılamak için ultrasonik sensör kullanır ve bu alanları uygulamadaki haritaya işaretler. Temizlik sırasında robot, halıların ıslanmaması için akıllı bir sürüş stratejisiyle bu bölgelerin etrafından dolaşır.
Kärcher Home Robots uygulaması, robot süpürge ve paspasınızın tüm önemli fonksiyonlarına erişmenizi sağlar. Otonom temizlik sayesinde temizlik zamanlarını ayarlama ve temizlik haritaları oluşturma gibi birçok yeni özelliği, nerede olursanız olun kullanabilirsiniz. Eğer dışarıdaysanız ve eve dönmeden önce temizlik başlatmak istiyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki uygulama üzerinden robotu etkinleştirmeniz yeterlidir; böylece temiz bir eve dönmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Kärcher Home Robots uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir. Sadece indirip ilk otonom temizliğinizi hemen başlatabilirsiniz.
App Store'dan indirin.
Google Play'den indirin.