Robot Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

En iyi sınıftaki robot süpürge ve moplarımızı, siz dışarıdayken mobil uygulama üzerinden kolayca çalıştırabilir ve tertemiz bir eve dönebilirsiniz. Robot serimiz üstün performans ve gelişmiş teknoloji sunar. Yüksek teknolojili LiDAR lazer navigasyon sayesinde robotlar önce evinizin haritasını çıkarır. Hassas sensörleri sayesinde nerede olduklarını bilir, odadaki engellerin etrafından ustalıkla dolaşır ve sonraki temizliklerde merdivenleri güvenle algılayarak yön değiştirir.

RCV serimiz hem süpürme hem de silme işlemini yaparak kapsamlı bir temizlik çözümü sunar. Halılar süpürme modunda derinlemesine temizlenirken, silme modunda robot halıları otomatik olarak algılar ve üzerinden geçmez. Ayrıca özellikle sert zeminler için geliştirdiğimiz RCF 3, benzersiz silindir temizleme yöntemiyle derinlemesine ıslak temizlik sağlar.

Akıllı canlı haritalama özelliği sayesinde temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Robotlarımızın üstün temizlik performansına ve gelişmiş fonksiyonlarına güvenerek günlük hayatınızı kolaylaştırabilir, siz başka işlerle ilgilenirken zeminlerinizin özenle temizlenmesini sağlayabilirsiniz.