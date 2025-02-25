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    Robot Süpürge Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Robot Süpürge

    Robot Süpürgeler ve Yer Silme Robotları ile Akıllı Temizlik Kontrolü

    RCF 3 – Sert zeminlerin uzmanı

    Kärcher RCF 3

    Islak temizlikte en büyük yardımcınız: Zahmetsiz ıslak temizlik için RCF 3 yer silme robotumuzu keşfedin. Kendini kanıtlamış silindir teknolojisiyle inatçı kirleri söker atar ve istendiği takdirde halıların etrafından otomatik olarak manevra yaparak geçer. İki ayrı tank sistemi, sürekli temiz su beslemesi sağlarken kirli suyun verimli bir şekilde toplanmasını garanti eder.

    Kärcher RCF 3

    Özellikle sert zeminlerin derinlemesine ıslak temizliği için özel olarak tasarlanmıştır.

    • Robot üzerinde temiz su tankı: Evet
    • Robot üzerinde kirli su tankı: Evet
    • Ayrı bir vakum ünitesine sahip değildir; ancak buna rağmen küçük miktarlardaki hafif ve kuru kirleri silindir yardımıyla toplayıp kirli su tankına hapsedebilir.
    • Sert yüzeylerin ıslak temizliği için dönen mikrofiber silindir.
    • Temizlik sırasında ıslak paspas silindiri; temiz su tankı aracılığıyla sürekli nemlendirilir, sıyrılarak temizlenir ve her zaman temiz tutulur.
    • Kir türleri: Sos lekeleri, ayak izleri ve kahve lekeleri gibi inatçı ve yerleşmiş kirler dahil.
    • Kolay bakım: Robotun kirlenen tüm parçaları çıkarılabilir ve yıkanabilir. Silindir, çamaşır makinesinde 60 °C'de yıkanabilir. Bu özellik, sadece sürekli mükemmel temizlik sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda küçük yardımcınızın uzun ömürlü performansını da garanti eder.
    Kärcher RCF 3

    • Sert zeminler (örn. parke, laminat, mantar, taş, linolyum veya PVC)

    Öne Çıkanlar

    Robot, bulut ve uygulama: üç bileşen, tek uyumlu sistem

    Robot, bulut ve uygulama: üç bileşen, tek bir uyumlu sistem. Kärcher robot süpürge ve moplar, geniş fonksiyon ve ayar seçenekleri sunarken kullanımı son derece kolaydır. Robot, bulut sistemi ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol birleşerek en iyi temizlik sonuçları için ideal bir altyapı oluşturur. Zamanlayıcı fonksiyonlarını kullanabilir, temizlik programlarını kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca güvenlik güncellemeleri veya yeni özellikler olduğunda uygulama sizi otomatik olarak bilgilendirir. Günlük temizlik işlerinizi devralan otonom çözümlerimizi keşfedin ve zamanınızı hayatın daha keyifli anlarına ayırın.

    Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app
    Robot vacuuming and mopping in front of stairs

    Gelecek artık burada: otonom temizlik

    En iyi sınıftaki robot süpürge ve moplarımızı, siz dışarıdayken mobil uygulama üzerinden kolayca çalıştırabilir ve tertemiz bir eve dönebilirsiniz. Robot serimiz üstün performans ve gelişmiş teknoloji sunar. Yüksek teknolojili LiDAR lazer navigasyon sayesinde robotlar önce evinizin haritasını çıkarır. Hassas sensörleri sayesinde nerede olduklarını bilir, odadaki engellerin etrafından ustalıkla dolaşır ve sonraki temizliklerde merdivenleri güvenle algılayarak yön değiştirir.

    RCV serimiz hem süpürme hem de silme işlemini yaparak kapsamlı bir temizlik çözümü sunar. Halılar süpürme modunda derinlemesine temizlenirken, silme modunda robot halıları otomatik olarak algılar ve üzerinden geçmez. Ayrıca özellikle sert zeminler için geliştirdiğimiz RCF 3, benzersiz silindir temizleme yöntemiyle derinlemesine ıslak temizlik sağlar.

    Akıllı canlı haritalama özelliği sayesinde temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Robotlarımızın üstün temizlik performansına ve gelişmiş fonksiyonlarına güvenerek günlük hayatınızı kolaylaştırabilir, siz başka işlerle ilgilenirken zeminlerinizin özenle temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

    Yüzeydeki toz ve kırıntıları da temizler

    Dönen silindir sayesinde paspaslama sırasında hafif kuru kirler de toplanır. RCF 3'ün düzenli kullanımı ve normal ev tipi kirlenmelerde, elektrikli süpürgenizi dolaptan çıkarmanıza bile gerek kalmaz.

    Robot mopping up footprints
    Cross-section of the Kärcher FC roller technology

    Islak temizlik sırasında halılardan kaçınma

    Sensör teknolojisi halıları algılar ve ilgili ayar seçildiğinde halılardan otomatik olarak kaçınılır. Bu sayede halılarınız korunurken, zeminlerinizde de en iyi temizlik sonuçları garanti edilir.

    2 tanklı sistem

    İlgili tanktan gelen temiz suyla sürekli nemlendirilen silindir, hijyenik ve hızlı bir temizlik sağlar. Çift tank sistemi, kirli suyu güvenilir bir şekilde ayırarak silindirin temiz kalmasını sağlar ve kirlerin etrafa yayılmasını engeller.

    RCF 3 mops and picks up dry dirt

    Robot süpürgeler ve robot mopların farkları

    Islak silme fonksiyonlu robot süpürge mi, yoksa kuru kir toplama özellikli robot mop mu? RCV mi RCF mi? İşte bu iki robotik temizlik sistemi arasındaki farklara genel bir bakış.

    RCV vacuums the floor
    RCV: Islak silme fonksiyonlu robot süpürgeler

    Genel

    • Ana kullanım: kuru temizlik
    • Kullanım alanları: sert zemin, halı
    • Tanklar: temiz su tankı, kuru kir haznesi

    Süpürme / kuru kir toplama

    • Kir türleri (kuru, gevşek kir): toz ve küçük kuru parçacıklar
    • Kuru kir sistemi: süpürme fırçası ve emiş gücü
    • Kuru kir toplama: fırça ve ek emiş ile kirlerin kuru kir haznesine alınması

    Silme

    • Kir türleri (yapışan kir): ince toz ve hafif kir tabakası
    • Silme sistemi: mop pedi
    • Islak silme: mop pediyle nemli silme yaparak ince toz ve hafif kirlerin temizlenmesi
    RCF mops the floor
    RCF: Robot mop

    Genel

    • Ana kullanım: ıslak temizlik
    • Kullanım alanları: sert zemin
    • Tanklar: temiz su tankı, kirli su tankı

    Süpürme / kuru kir toplama

    • Kir türleri (kuru, gevşek kir): az miktarda gevşek kir, örneğin toz, tüy, kırıntı
    • Kuru kir ünitesi: ayrı bir kuru kir haznesi yoktur
    • Kuru kir toplama: mikrofiber silindir ile temizlik sırasında kirlerin kirli su tankına alınması

    Silme

    • Kir türleri (yapışan kir): sos lekeleri, ayak izi, kahve lekeleri gibi inatçı kirler
    • Silme ünitesi: döner mikrofiber silindirler
    • Islak silme: gelişmiş silindir teknolojisiyle nemli ve derinlemesine temizlik, Kärcher’in sert zemin temizleyicilerindeki sistemle uyumlu şekilde çalışır

    RCV 3

    Süpürme ya da silme – giriş seviyesindeki modelimiz her ikisini de yapabilir

    Hayatın daha keyifli anlarına zaman ayırın; temizlik işini ise robotlarımıza bırakın. Giriş seviyesi modelimiz RCV 3, evlerdeki sert zeminleri ve kısa tüylü halıları tamamen otonom, sistemli ve güvenilir bir şekilde temizler — üstelik siz evde olmasanız bile.

    Mobil uygulama üzerinden temizliği ihtiyaçlarınıza ve ev düzeninize göre ayarlayabilirsiniz. Hangi odanın ne zaman temizleneceğine siz karar verirsiniz. Her oda için ayrı temizlik programı oluşturabilir, robotun girmesini istemediğiniz alanlar için “yasak bölgeler” tanımlayabilirsiniz. Ya da noktasal temizlik fonksiyonunu kullanarak ekstra dikkat gerektiren yerlere yönlendirebilirsiniz.

    Tüm alanlar, hassas LiDAR navigasyon ve gelişmiş sensörler sayesinde haritalanır. Bu sensörler aynı zamanda temizlik sırasında merdiven gibi yükseklik farklarını algılayarak güvenli kullanım sağlar.

    Teknik veriler

    • Emiş gücü: 2.500 Pa
    • Çalışma süresi: 120 dk
    • 2’si 1 arada atık haznesi (330 ml) + temiz su tankı (170 ml)
    • Kuru atık haznesi: 500 ml

    RCV 3 özellikleri

    Robot vacuum cleaning the floor after scanning the room

    LiDAR navigasyon

    Hızlı ve dayanıklı LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar arasında güvenli bir şekilde hareket eder.

    Robot Vacuum communicating situation via voice and signal

    Sesli geri bildirim

    İletişim çok önemlidir. Bu yüzden robot, yalnızca sesli uyarı tonlarıyla değil, aynı zamanda sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.

    Easy removaable waste container for Robot Vacuum Cleaner

    2’si 1 arada atık haznesi ve temiz su tankı

    Süpürme işlemi tamamlandığında, kuru kirler haznede tutulur. Bu haznenin özel bir bölümünde, silme bezini nemlendirmek için kullanılan bir temiz su tankı da bulunur. Uygulama üzerinden temizlik sırasında kullanılacak su miktarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Eğer o an silme işlemine ihtiyaç yoksa ve yalnızca süpürme yapmak istiyorsanız, 2’si 1 arada hazneyi tamamen değiştirerek sadece kuru kirler için tasarlanmış daha büyük kapasiteli kuru atık haznesini takabilirsiniz.

    Home Robots App view of apartment map

    Kärcher Home Robots uygulaması

    Uygulama sayesinde temizlik robotunuzu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde nerelerin temizleneceğini ve nerelerin hariç tutulacağını net bir şekilde belirleyebilirsiniz.

    Operating directly at the Robot Vacuum Cleaner

    Robottan kontrol

    Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED göstergesi ise cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar.

    Robot Vaccum Cleaner with infrared sensor to localise the charging station

    Şarj istasyonunu bulmak için kızılötesi sensör

    Kızılötesi sensör, robotun her zaman şarj istasyonuna geri dönmesini sağlar.

    Microfibre cleaning cloth is easily changable

    Mikrofiber temizleme bezine sahip mop aparatı

    Belirli alanları silmek için, kendi temiz su tankından beslenen mikrofiber bezli bir mop aparatı ürünle birlikte sunulur.

    Rotating cleaning brush removes coarse dirt and fine dust

    Döner temizlik fırçası ve emiş fanı

    Döner fırça ve emiş fonksiyonunun birleşimi, hem kaba kirleri hem de ince tozları temizleyerek yüksek temizlik performansı sağlar.

    Fall sensors indicate when there are stairs

    Düşme sensörü

    Düşme sensörleri, RCV 3’ün merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde önler. Sensörler zemini sürekli tarar. Büyük bir düşüş algılandığında, kontrol ünitesine sinyal gönderilir ve robot yön değiştirerek geri döner.

    Robot Vaccum Cleaner with side brush along edges

    Yan fırçalar

    Yan fırça, kenarlardaki kiri merkeze ve ana fırçanın önüne doğru süpürerek atık haznesine daha kolay ve etkili şekilde ulaşmasını sağlar. Böylece köşeler ve kenarlar her zaman temiz kalır.

    RCV 5 – Akıllı temizlik

    RCV 3'ün yapay zeka eklenmiş hali

    Evin içinde ortalıkta duran ayakkabıların ve kabloların robot süpürgeye “yem” olmasını istemiyorsanız, RCV 5’in yapay zekâsını kullanabilirsiniz. Üst modelimiz, size baştan sona zahmetsiz bir zemin temizliği sunar.

    LiDAR navigasyonuna ek olarak bu robot süpürge ve paspaslama cihazı; çift lazer sistemi ve bir kamera ile donatılmıştır. Böylece tüm engelleri güvenilir şekilde algılar ve etraflarından sorunsuzca dolaşır. Düşük çalışma sesi sayesinde RCV 5, ev içinde oldukça sessiz ve dikkatli bir yardımcıdır.

    RCV 5, seçilen programa göre sert zeminleri süpürebilir veya silebilir. Halıların yoğun temizliği için ayrıca Auto Boost fonksiyonu bulunur; bu özellik, tekstil yüzeylerdeki tozu daha güçlü emişle temizlemek için ekstra performans sağlar. Silme modundayken ise robot halıların üzerine çıkmaz.

    RCV 5’in kontrolü de uygulama sayesinde oldukça kolaydır.

    Teknik veriler:

    • Emme gücü: 5.000 Pa
    • Çalışma süresi: 120 dakika
    • Kuru kir haznesi: 330 ml
    • Temiz su tankı: 240 ml

    RCV 5 özellikleri

    Easy refillable fresh water tank of the robot vacuum cleaner

    Temiz su tankı

    Paspas bezini ıslatmak için kullanılır. Temizlik sırasında kullanılacak su miktarını uygulama üzerinden kolayca ayarlayabilirsiniz.

    App view on Smartphone of the Home Robots App

    Kärcher Home Robots uygulaması

    Uygulama sayesinde temizlik robotunu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde tam olarak nerelerin temizleneceğini ve hangi alanların hariç tutulacağını belirleyebilirsiniz.

    Waste container for dry dirt

    Atık haznesi

    Süpürme işlemi tamamlandıktan sonra, kuru kirler hazne içinde tutulur.

    LiDAR navigation robot vacuum cleaner

    LiDAR navigasyonu

    Hızlı ve güçlü LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar içinde güvenli bir şekilde hareket eder.

    Operating the robot vacuum cleaner directly at the device

    Robot üzerinden yönetim

    Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve şarj istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED gösterge, cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar.

    Robot vacuum signaling important information via voice output

    Sesli geri bildirim

    İletişim çok önemlidir. Bu nedenle robot, sinyal seslerinin yanı sıra sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.

    Lasers detecting objects in the way of the robot vacuum cleaner

    Nesne algılama

    Nesne algılama ve engellerden kaçınma için kamera destekli çift lazer sistemi bulunur. Robot, küçük engelleri tanır ve etraflarından dolaşarak ilerler.

    Microfibre cleaning cloth is easily changable

    Mikroelyaf temizlik bezine sahip paspas plakası

    Belirli alanları silmek için, mikroelyaf bezli bir paspas plakası ürünle birlikte gelir. Bu bez, kendi tankından gelen temiz su ile ıslatılır.

    Animation how the dirt is picked up by the brush and suction fan

    Dönen temizlik fırçası ve emiş fanı

    Döner fırça ve emiş fonksiyonunun birleşimi, hem kaba kirleri hem de ince tozu temizleyerek üstün bir temizlik performansı sağlar.

    Robot Vaccum Cleaner with side brush along edges

    Yan fırçalar

    Yan fırça, kenarlardaki kiri ana fırçanın önüne doğru merkeze süpürür ve böylece kirler doğru şekilde atık haznesine yönlendirilir. Bu sayede köşeler ve kenarlar her zaman etkili bir şekilde temizlenmiş olur.

    Robot vacuum cleaner detects carpet with ultrasound sensor

    Halı algılama için ultrasonik sensör

    RCV 5, halı kaplı yüzeyleri ultrasonik sensör sayesinde otomatik olarak algılar. Auto Boost fonksiyonu, halı üzerinde daha iyi temizlik sonuçları elde etmek için gerektiğinde emiş gücünü artırır. Silme (paspaslama) modu aktif olduğunda ise robot, algılanan halı alanlarına girmez ve bu bölgelerin etrafından dolaşır.

    Fall sensors indicate when there are stairs

    Düşme sensörü

    Düşme sensörleri, RCV 5’in merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde engeller. Sensörler zemini tarar ve büyük bir yükseklik farkı algılandığında kontrol ünitesine bir sinyal gönderir. Bu sinyal üzerine robot yön değiştirerek geri döner.

    RCF 3 – Sert zemin uzmanı

    Robotik ıslak temizlikte yeni bir dönem!

    Zahmetsiz zemin temizliği için yenilikçi RCF 3 robot paspasımızı keşfedin. Kanıtlanmış FC silindir teknolojisi sayesinde inatçı kirleri çıkarır ve halıların etrafından otomatik olarak dolaşır.

    İki ayrı tankı sayesinde sürekli temiz su akışı sağlanırken, kirli su da verimli bir şekilde toplanır. Robotu uygulama üzerinden ya da tek bir düğmeye dokunarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Esnek şekilde ayarlanabilen temizlik modları, size farklı kullanım seçenekleri sunar.

    RCF 3, sesli bildirimleri ve uygulama üzerinden verdiği faydalı ipuçlarıyla güvenilir bir yardımcıdır. RCF 3 robot paspas ile silme teknolojisinde geleceği keşfedin!

    Teknik veriler:

    • Alan performansı: 80 m² (temizlik parametrelerine bağlı olarak)
    • Çalışma süresi: 120 dakika (hassas mod)
    • Kirli su tankı: 115 ml
    • Temiz su tankı: 430 ml

    RCF 3 özellikleri

    Robot Mop scanning the fllor with LiDAR navigation

    LiDAR navigasyonu

    Hızlı ve güçlü LiDAR navigasyonu sayesinde robot, odaları tarayarak en doğru haritaları oluşturur ve karanlıkta bile odalar içinde güvenli bir şekilde hareket eder.

    Operating directly at the Robot Vacuum Mop

    Cihaz ekranı üzerinden kolay ve anlaşılır kullanım ile durum göstergeleri

    Robotu doğrudan cihaz üzerinden açıp kapatabilir ve şarj istasyonuna geri gönderebilirsiniz. LED göstergeler, cihazın durumunu tek bakışta görmenizi sağlar; ayrıca temiz suyun doldurulması veya kirli suyun boşaltılması gerektiğini de bildirir.

    Controlling the robot vacuum mop via the app on your Smartphone

    Kärcher Home Robots uygulaması

    Uygulama sayesinde temizlik robotunu nerede olursanız olun kontrol edebilir, durum güncellemelerini alabilir ve temizlik sürecini anlık olarak takip edebilirsiniz. Odalarınızın detaylı haritası sayesinde tam olarak nerelerin temizleneceğini ve hangi alanların hariç tutulacağını belirleyebilirsiniz.

    Robot signals important informaiton via voice and signal tones

    Sesli geri bildirim

    İletişim çok önemlidir. Bu nedenle robot, sinyal seslerinin yanı sıra sesli bildirimlerle de önemli bilgileri size iletir.

    Cleaning the easily removable cleaning roller with water

    Silindir ve silme ünitesine sahip çıkarılabilir temizlik modülü

    Temizlik ünitesi ve silindir çıkarılabilir. Tüm parçalar musluk altında hijyenik şekilde durulanabilir, böylece cihaz içinde hiçbir kir kalmaz.

    Filling the fresh water tank with tap water

    Temiz su tankı

    Temiz su tankı çıkarılabilir ve musluk altında kolayca doldurulabilir.

    Cleanign the dirty water tank of the robot vacuum mop with tap water

    Kirli su tankı

    Kirli su tankı ayrı olarak çıkarılabilir ve musluk altında kolayca durulanabilir.

    Function of microfibre rollers from floor cleaner technology

    Kärcher’in kanıtlanmış FC silindir teknolojisi

    Tüm sert zeminlerde kapsamlı ıslak temizlik için mikroelyaf silindir. Silme sırasında hafif ve kuru kirleri yüzeyden kaldırır. 60°C’de makinede yıkanabilir.

    Fall sensors of the robot vacuum mop scanning the floor for drops

    Düşme sensörü

    Düşme sensörleri, RCV 3’ün merdiven veya benzeri yükseklik farklarından düşmesini güvenilir şekilde engeller. Sensörler zemini tarar ve büyük bir yükseklik farkı algılandığında kontrol ünitesine bir sinyal gönderir. Bu sinyal üzerine robot yön değiştirerek geri döner.

    Ultrasonic sensor at Robot vacuum mops detects carpets

    Halı sensörü

    RCF 3, halı kaplı alanları otomatik olarak algılamak için ultrasonik sensör kullanır ve bu alanları uygulamadaki haritaya işaretler. Temizlik sırasında robot, halıların ıslanmaması için akıllı bir sürüş stratejisiyle bu bölgelerin etrafından dolaşır.

    Otonom temizlik; Kärcher robot uygulamalarıyla artık çok kolay!

    Kärcher Home Robots uygulaması, robot süpürge ve paspasınızın tüm önemli fonksiyonlarına erişmenizi sağlar. Otonom temizlik sayesinde temizlik zamanlarını ayarlama ve temizlik haritaları oluşturma gibi birçok yeni özelliği, nerede olursanız olun kullanabilirsiniz. Eğer dışarıdaysanız ve eve dönmeden önce temizlik başlatmak istiyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki uygulama üzerinden robotu etkinleştirmeniz yeterlidir; böylece temiz bir eve dönmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Kärcher Home Robots uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebilir. Sadece indirip ilk otonom temizliğinizi hemen başlatabilirsiniz.

    Data protection is secured in the Home robots app

    Veri koruması

    • Almanya Merkezli Güvenli Sunucular: Tüm veri aktarımı için yalnızca Almanya’daki bulut sunucularının kullanımı
    • Yasal Veri Koruması: Veri gizliliğine yönelik büyük önem ve yasal gerekliliklere tam uyumluluk
    • Düzenli Güncellemeler: Üst düzey veri güvenliği için sürekli yapılan yazılım ve uygulama güncellemeleri
    Setting up cleaning areas and no go areas in the Home Robots App

    Kişiselleştirme artık çok kolay

    • Girilmez bölgeler veya kısıtlı alanlar
    • İsteğe bağlı olarak halıdan kaçınma
    • Seçilebilir yapay zeka (AI) fonksiyonları
    • İstasyon parametrelerinin ve bakım aralıklarının özelleştirilmesi
    Robot vaccum cleaning under furniture

    Farklı temizlik modları

    • Esnek şekilde seçilebilen emiş gücü veya su miktarı
    • Aşırı kirlenmeler için yoğun temizlik
    • Halı temizliği için Auto Boost (Otomatik Güç Artışı)
    Creating a cleaning plan via the timer function

    Kişisel temizlik planı oluşturun

    • Kişiselleştirilmiş temizlik takvimi
    • Esnek zaman ve oda planlaması
    • Odaya özgü parametreler planlanabilir
    Send the robot to a certain spot for cleaning via the app

    Anlık dökülmeler ve kirlenmeler için

    • Lokal kirler için bölgesel temizlik modu
    Activating the carpet function anhd other functions for the robot via the app

    Fonksiyonları açma ve kapatma

    • Uygulama Üzerinden Kişiselleştirilebilir Özellikler: Çeşitli fonksiyonların ihtiyaca göre ayrı ayrı açılıp kapatılabilme imkanı
    • Kişiye Özel Robot Ayarları: RCF 3 modelinde halı algılama ve halıdan kaçınma özellikleri, RCV 5 modelinde ise yapay zeka fonksiyonları için devre dışı bırakma seçeneği
    • Auto Boost ile Enerji Tasarrufu: RCV 5 modelinde halı ve kilimlerde bu özelliğin kapatılmasıyla düşük emiş gücünde temizlik, minimum enerji tüketimi ve daha uzun çalışma süresi
    The app indicates when an accessory like a brush needs to be changed

    Bakım ve aksesuar takibi

    • Yedek parça ve sarf malzemesi yenileme periyotları
    App displays cleaning history of robot vacuum cleaner

    Temizlik geçmişi

    • Gerçek Zamanlı Temizlik Takibi: Robot süpürge ve paspasın yaptığı her temizlik çalışmasının anlık olarak kaydedilmesi ve saklanması
    • Detaylı Temizlik Verileri: Robotun hangi odada ne zaman çalıştığı, kat ettiği mesafe ve temizlenen alanın metrekare bilgisi
    • Uzaktan Kolay Kontrol: Evde olunmayan zamanlarda bile cihazın tüm temizlik sürecinin yakından takip edilebilmesi
    Access all cleaning functions via the app

    Ve çok daha fazlası

    • Canlı kamera ve manuel kontrol
    • Hoparlör ve sesli bildirim
    • Temizlik geçmişi
    • Sıkça sorulan sorular ve yanıtlar
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    İlk kullanım ve bakım

    Aksesuarlar

    Robot süpürgeler hakkında sıkça sorulan sorular

    Robot süpürgeler hakkında sıkça sorulan sorular

    Temizlik performansı hakkında sıkça sorulan sorular:

    Uygulama hakkında sıkça sorulan sorular:

    Ürün bakımıyla ilgili sıkça sorulan sorular:

    Sorun giderme:

    RCF SSS – Sıkça Sorulan Sorular

    Robot mop hakkında sıkça sorulan sorular:

    Temizlik performansı hakkında sıkça sorulan sorular

    Uygulama hakkında sıkça sorulan sorular:

    Ürün dayanıklılığı hakkında sorular: