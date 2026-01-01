Silme fonksiyonlu robot süpürge RVC 3 Comfort Extra | Kärcher

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Silme fonksiyonlu robot süpürge
Sipariş numarası: 1.269-123.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya dolum süresi (dk)
230
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Batarya kapasitesi (Ah)
2.6
Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
130
Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
45
2'si 1 arada atık haznesi (ml)
240
2'si 1 arada su haznesi (ml)
280
Emiş gücü (Pa)
15000
Ses güç seviyesi (dB(A))
67
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2032-12-31
Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
2.8
Ağırlık, baz istasyonu (kg)
1.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
7
Robot süpürge yüksekliği (mm)
97
Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
212 x 167 x 260
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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