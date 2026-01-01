Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Silme fonksiyonlu robot süpürge RVC 3 Comfort Extra | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner and charging dock, both in white with black accents, positioned on a white background.

    Silme fonksiyonlu robot süpürge

    RVC 3 Comfort Extra

    Sipariş numarası: 1.269-123.0

    • LiDAR navigasyon
    • Islak temizlik için silme bezi, halı sensörü
    • Otomatik boşaltma istasyonu, 2 adet silme bezi, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre, 1 adet filtre torbası