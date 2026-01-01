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    Silme fonksiyonlu robot süpürge RVC 3 *EU | Kärcher

    White Kärcher robot vacuum cleaner with a circular design, featuring a central logo and front sensors.

    Silme fonksiyonlu robot süpürge

    RVC 3 *EU

    Sipariş numarası: 1.269-110.0

    • LiDAR navigasyon
    • Islak temizlik için silme bezi, halı sensörü
    • Şarj istasyonu, 2 adet silme bezi, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre