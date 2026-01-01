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    RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner in docking station, featuring a sleek white design with a circular top and control buttons.

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    RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station

    Sipariş numarası: 1.269-690.0

    • LiDAR navigasyon, nesne algılama, yapay zeka kamerası ve akıllı kir algılama
    • Islak temizlik için silme rulosu (kaldırılabilir), halı sensörü ve Otomatik Hızlandırma