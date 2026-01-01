RVF 7 Comfort *EU Multifunctional station | Kärcher

Akıllı Kärcher RVF 7 Comfort ile zahmetsiz zemin temizliğini deneyimleyin. Yenilikçi robot süpürge ve paspas, sadece sert zeminleri değil, kısa tüylü halıları da tamamen otonom bir şekilde temizler. Akıllı LiDAR navigasyonu, kamera ve yapay zeka teknolojisi sayesinde engelleri tanır ve tüm odalarda hatasız bir şekilde yolunu bulur. 10.000 paskala varan emiş gücüyle kuru temizleme sırasında kirleri zahmetsizce temizlerken, rüştünü ispatlamış Kärcher rulo teknolojisi mükemmel ıslak temizlik sonuçları sağlar. RVF 7 Comfort modelinin çok fonksiyonlu istasyonu temizlikte daha da fazla bağımsızlık sunar. Temiz su bittiğinde veya kirli su ile kuru kir hazneleri dolduğunda RVF 7 Comfort otomatik olarak istasyona döner. İstasyonda temiz su takviyesi yapılır, kirli su ve kuru kirler ise hiçbir müdahalenize gerek kalmadan boşaltılır. RVF 7 Comfort cihazını uygulama üzerinden rahatça kontrol edin ve eviniz ışıl ışıl temizlenirken siz de daha fazla boş zamanın tadını çıkarın.

Kanıtlanmış rulo teknolojisi Dönen rulo sürekli olarak taze su ile nemlendirilir ve her dönüşten sonra iyice silinir. Bu, sert zeminlerin hijyenik ve etkili ıslak temizliğini garanti eder. Akıllı kir algılama Uzaktan erişimli canlı kamera LiDAR ve yapay zeka ile hassas navigasyon Karanlıkta bile odaların hızlı ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlar. Bu, robot süpürgenin her zaman yönünü koruduğu ve güvenilir bir şekilde temizlediği anlamına gelir. Ek tek lazer sensörü ve akıllı kamera, LiDAR tarafından görünmeyen ayakkabı, çorap veya kablo gibi küçük veya düz nesneleri tanır. Lazer kamera sistemi engelleri algılarsa, bunlar saklanabilir haritalara aktarılır. Kaldırılabilir paspas rulosu ve saç dolanmasını önleyici teknolojiye sahip ana fırça Ana fırça, uzun saçların fırçaya dolanma olasılığını önemli ölçüde azaltan ve bu nedenle çok daha kolay çıkarılabilen özel bir saç dolanma önleyici elemanla donatılmıştır. Entegre sensörlü iki tanklı sistem Mikrofiber rulolar, temiz su tankından gelen suyla sürekli olarak nemlendirilirken, kirli su ayrı bir tankta toplanır. Her paspaslamada temiz zeminler için. çok fonksiyonlu istasyon Çok fonksiyonlu istasyon, su tanklarını boşaltır ve doldurur ve kuru kir kabını otomatik olarak boşaltır. Robot daha sonra kendi başına temizliğe devam eder. Her temizlik işleminden sonra, paspas rulosu otomatik olarak ılık suyla temizlenir ve ardından ılık hava ile kurutulur. Tek tuşla mod değiştirme Temizleme modunun hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesi, doğrudan makine üzerinde veya çok fonksiyonlu istasyonda bir düğmeye dokunarak yapılabilir; kullanım sezgisel, kullanışlı ve uygulama gerektirmeden mümkündür. Makinede yıkanabilir rulo Paspas rulosu 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir. Bu, zamanla mikrofiber ruloda biriken inatçı kirlerin bile etkili bir şekilde çıkarılabileceği anlamına gelir. Çok fonksiyonlu istasyonda temizlemeye ek olarak, mikrofiber ruloyu temizlemek için başka bir seçenek daha mevcuttur. Kullanışlı uygulama kontrolü Temizleme parametrelerinin özelleştirilmiş ayarı: Farklı katlar için haritalar oluşturma, yasak bölgeler belirleme, odaları adlandırma, temizleme sürelerini ayarlama ve daha fazlası. Emme gücü, su tüketimi ve diğer temizleme ayarları her oda için ayrı ayrı ayarlanabilir. Temizleme ilerlemesi sürekli olarak görüntülenebilir ve ayrıntılı temizleme raporları çağrılabilir.