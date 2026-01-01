RVF 7 Comfort Extra | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.269-693.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya dolum süresi (dk)
230
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Akü gerilimi (V)
14.4
Batarya kapasitesi (Ah)
5.2
Ses güç seviyesi (dB(A))
67
Emiş gücü (Pa)
13000
Temiz su deposu (ml)
300
Atık su deposu (ml)
130
Çöp haznesi (ml)
250
Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
150
Saha performansı (m²)
160 60
Temiz su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
3
kirli su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
2.4
filtre torbası çok fonksiyonlu istasyon (l)
4
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2032-12-31
Robot boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
105
Robot çapı (mm)
360
Çok fonksiyonlu istasyonun boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
450 x 400 x 520
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
20.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
350 x 350 x 105
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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