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    RVF 7 Comfort Extra | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner docked in a white charging station, with a sleek design and visible control buttons.

    RVF 7 Comfort Extra

    Sipariş numarası: 1.269-693.0

    • LiDAR navigasyon, nesne algılama, yapay zeka kamerası ve akıllı kir algılama
    • Islak temizlik için silme rulosu (kaldırılabilir), halı sensörü ve Otomatik Hızlandırma
    • Çok fonksiyonlu istasyon, 2× rulo, 4× yan fırça, 2× filtre, RM 536, 5× filtre torbası