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    RVF 7 *EU Charging Station | Kärcher

    Kärcher robotic vacuum cleaner with a black top and white body, featuring control buttons and side brushes.

    RVF 7 *EU Charging Station

    Sipariş numarası: 1.269-680.0

    • LiDAR navigasyon, nesne algılama, yapay zeka kamerası ve akıllı kir algılama
    • Islak temizlik için silme rulosu (kaldırılabilir), halı sensörü ve Otomatik Hızlandırma
    • Şarj istasyonu, 2 rulo, 4 yan fırça, 2 filtre, RM 536