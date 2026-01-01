RVM 4 Comfort Extra | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.269-133.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya dolum süresi (dk)
230
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Akü gerilimi (V)
14.4
Batarya kapasitesi (Ah)
5.2
Ses güç seviyesi (dB(A))
67
Emiş gücü (Pa)
15000
Çöp haznesi (ml)
300
Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
160
Saha performansı (m²/sa)
45
Temiz su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
2.5
kirli su tankı çok fonksiyonlu istasyon (l)
3
filtre torbası çok fonksiyonlu istasyon (l)
2.3
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Robot boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
100
Robot çapı (mm)
350
Robot ağırlığı (kg)
3.8
Çok fonksiyonlu istasyonun boyutları (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) (mm)
310 x 450 x 445.5
çok fonksiyonlu istasyonun ağırlığı (kg)
6
Renk
Beyaz
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2032-12-31
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
14.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
350 x 350 x 100
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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