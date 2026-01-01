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    RVM 4 Comfort Extra | Kärcher

    White Kärcher robotic vacuum with docking station, featuring a sleek design and black accents.

    RVM 4 Comfort Extra

    Sipariş numarası: 1.269-133.0

    • LiDAR navigasyon, nesne tespiti
    • Islak temizlik için döner paspaslar (kaldırılabilir), halı sensörü
    • Çok fonksiyonlu istasyon, 2 adet silme paspası, 2 adet yan fırça, 2 adet filtre, 4 adet filtre torbası