İtmeli Süpürücü S 4 Twin Go! Further | Kärcher

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İtmeli Süpürücü
Sipariş numarası: 1.766-363.0
Yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
680
Maksimum saha performansı (m²/sa)
2400
Gövde/çerçeve
Plastik / Plastik
Çöp konteyneri (l)
20
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
10.2
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
10.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
760 x 668 x 940
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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