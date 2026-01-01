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    İtmeli Süpürücü S 4 Twin Go! Further | Kärcher

    Kärcher push sweeper with two rotating brushes and a long-handled litter picker, both on a white background.

    İtmeli Süpürücü

    S 4 Twin Go! Further

    Sipariş numarası: 1.766-363.0

    • Tüm yıl boyunca temizlik için süpürücü, 2.400 m²/saat'e kadar alan performansı
    • 20 l atık konteyneri, 680 mm süpürme genişliği
    • İki yan fırça, çöp toplama aparatı
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    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.