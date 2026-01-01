İtmeli Süpürücü S 4 Twin Go! Further | Kärcher

Bir adım daha ileri giden süpürücü – %30 geri dönüştürülmüş plastikten¹⁾ yapılmış ve özel aksesuarlara sahip sınırlı sayıda üretilen siyah S 4 Twin Go!Further, en iyi temizlik sonuçlarını ve yüksek düzeyde konfor sunar. Güçlü silindir fırçası, 2 yan fırçası ve toplam 680 mm süpürme genişliği ile saatte 2400 m²'ye kadar olan alanları zahmetsizce süpürür. Makine, atıkları doğrudan 20 litrelik atık konteynerine aktarır. Yan fırçaların uzun kılları, en kenar noktalara kadar derinlemesine temizlik sağlar. Ayrıca S 4 Twin Go!Further, itme koluna kolayca klipslenebilen bir çöp toplama aparatı ile donatılmıştır. Bu sayede çöp gibi kaba kirler bile hijyenik bir şekilde ve eğilmeden toplanabilir. Kademesiz yükseklik ayarlı itme kolu, kullanıcının boyuna göre en uygun şekilde ayarlanabilir. Süpürücü, şasi üzerindeki bir ayak plakası sayesinde eğilmeye gerek kalmadan istendiğinde kolayca katlanabilir ve tutma kolundan taşınabilir; bu da yerden tasarruf sağlayan bir depolama sunar. Aletsiz yan fırça montajı sayesinde süpürücü anında kullanıma hazır hale gelir.

Yan fırça için pratik kapak Hızlı kurulum ve dağıtım için aletsiz yan fırça bağlantısı. İtme koluna sabitlenen tutma maşası Kaldırım kenarlarından, çitlerin arasından veya çiçek tarhlarından çöpleri hijyenik bir şekilde ve eğilmeden toplayın. Sürdürülebilirlik özellikleri %30 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır. Bayonet bağlantı parçası ile yükseklik ayarı Bireysel yükseklik ayarı Rahat ayak plakası yerden tasarruf sağlayan depolama için, Süpürme makinesini durmadan katalanabilir Atık haznesinin basit bir şekilde çıkarılması Atık haznesinin basit bir şekilde boşaltılması Dik konumlu çöp haznesi Atık haznesini kir ile temas etmeden boşaltın. Kenarlara yakın süpürme Köşelerin, kenarların ve yarıkların iyice süpürülmesi. Pratik taşıma sapı Süpürücü, taşıma sapı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir.