İtmeli Süpürücü S 650 Süpürücü | Kärcher

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İtmeli Süpürücü
Sipariş numarası: 1.766-300.0
Yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
650
Maksimum saha performansı (m²/sa)
1800
Gövde/çerçeve
Plastik / Plastik
Çöp konteyneri (l)
16
Üzeri alanlar için önerilir (m²)
40
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.7
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
9.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
690 x 670 x 930
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları