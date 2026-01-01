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    İtmeli Süpürücü S 650 Süpürücü | Kärcher

    Yellow Kärcher push sweeper with dual brushes and black handle, isolated on a white background.

    İtmeli Süpürücü

    S 650 Süpürücü

    Sipariş numarası: 1.766-300.0

    • iki yan fırça