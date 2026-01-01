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    Salınımlı fıskiye OS 3.220 | Kärcher

    Kärcher oscillating sprinkler with black base and yellow adjustment knob, designed for garden watering.

    Salınımlı fıskiye OS 3.220

    Sipariş numarası: 2.645-133.0

    Orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 3.220. Sonsuz kapsama alanı ayarı. Son derece dayanıklı dişli sistemi. Maksimum kapsama alanı: 220 m²