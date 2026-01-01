Salınımlı fıskiye OS 3.220 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-133.0Orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 3.220. Sonsuz kapsama alanı ayarı. Son derece dayanıklı dişli sistemi. Maksimum kapsama alanı: 220 m²
2 bar sulama alanı
45 - 120 m²
4 bar sulama alanı
80 - 220 m²
Püskürtme genişliği (2 bar) (m)
9
Püskürtme genişliği (4 bar) (m)
13
Alan kapsamı (2 bar) (m)
5 - 14
Alan kapsamı (4 bar) (m)
6 - 17
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
450 x 136 x 86
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları