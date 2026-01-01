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    Salınımlı fıskiye OS 5.320 S | Kärcher

    Kärcher oscillating sprinkler with black and yellow components, featuring adjustable settings.

    Salınımlı fıskiye OS 5.320 S

    Sipariş numarası: 2.645-134.0

    Orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 5.320 S. Ayarlanabilir debi kontrolü (0-maks.). Kapsama alanı en fazla: 320 m²