Salınımlı fıskiye OS 5.320 S | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.645-134.0Orta ölçekli ve geniş alanların ve bahçelerin sulanması için salınımlı sulama başlığı OS 5.320 S. Ayarlanabilir debi kontrolü (0-maks.). Kapsama alanı en fazla: 320 m²
Püskürtme genişliği (2 bar) (m)
12
Püskürtme genişliği (4 bar) (m)
16
Alan kapsamı (2 bar) (m)
5 - 16
Alan kapsamı (4 bar) (m)
6 - 20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
546 x 160 x 88
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları