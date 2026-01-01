Salınımlı fıskiye OS 5.320 SV | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-135.0Kapsama genişliği kontrol edilebilen ve kullanışlı bir şekilde hizalama yapılabilmesi için sıçrama korumalı, salınımlı sulama başlığı OS 5.320 SV. 320 m² ölçüsüne kadar orta ölçekli/geniş alanlar için. Ayarlanabilir debi kontrolü (0-maks.).
2 bar sulama alanı
20 - 190 m²
4 bar sulama alanı
30 - 320 m²
Püskürtme genişliği (2 bar) (m)
5 - 12
Püskürtme genişliği (4 bar) (m)
6 - 16
Alan kapsamı (2 bar) (m)
5 - 16
Alan kapsamı (4 bar) (m)
6 - 20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
546 x 160 x 88
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları