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    Salınımlı fıskiye OS 5.320 SV | Kärcher

    Kärcher oscillating sprinkler with black and yellow design, featuring adjustable nozzles and sturdy base.

    Salınımlı fıskiye OS 5.320 SV

    Sipariş numarası: 2.645-135.0

    Kapsama genişliği kontrol edilebilen ve kullanışlı bir şekilde hizalama yapılabilmesi için sıçrama korumalı, salınımlı sulama başlığı OS 5.320 SV. 320 m² ölçüsüne kadar orta ölçekli/geniş alanlar için. Ayarlanabilir debi kontrolü (0-maks.).