Şamandıralı anahtar | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-356.0Şamandıralı anahtar, pompayı su seviyesine göre otomatik olarak başlatıp durdurur.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
1.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
210 x 270 x 55
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları