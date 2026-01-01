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    Şamandıralı anahtar | Kärcher

    Kärcher electric vehicle charging plug with yellow circular cover and black cable.

    Şamandıralı anahtar

    Sipariş numarası: 6.997-356.0

    Şamandıralı anahtar, pompayı su seviyesine göre otomatik olarak başlatıp durdurur.