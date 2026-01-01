Şamandıralı anahtar | Kärcher

Şamandıralı anahtar, pompayı su seviyesine göre otomatik olarak başlatıp durdurur ve boşaltmayı izler. evlerde kullanım amaçlı yüksek basınç pompaları, dalgıç pompaları ve bahçe pompalarıyla kullanıma uygundur. Özel 10 m kablo dahildir. Dikkat: Yalnızca pompayı GP 60/GP 70 Mobil Denetim ile birlikte durdurma için uygundur.

Şamandıra