Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 EasyFix | Kärcher

Kompakt Kärcher SC 1 EasyFix 2'si 1 arada buharlı paspas (zemin temizleme setiyle birlikte) evin her yerinde kullanılabilir ve hiçbir kimyasal kullanmadan temizlik yapar. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Kompakt boyutları sayesinde cihaz, hızlı ve kapsamlı ara temizlik için idealdir. İşiniz bittiğinde fazla yer kaplamadan ihtiyaç duyulan yerde saklanabilir. Armatürlerin, fayansların, ocakların, davlumbazların veya en küçük çatlak ve nişlerin temizlenmesi için güçlü buhar ve kapsamlı aksesuar yelpazesi kusursuz sonuçlar sağlar. Zemin temizleme seti EasyFix sayesinde pratik el tipi buharlı temizleyici, zemin temizliği için dönüştürülebilir. Zaman almadan etkili temizlik sağlar. İnatçı kir ve yağ birikintileri bile anında ortadan kaldırılır.

Güçlü 3,0 bar buhar basıncı Her türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi. Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin lamel teknolojisi sayesinde ev içindeki tüm sert zeminlerde optimal temizlik sonucu sağlar. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay Bu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir. Cihaz üzerinde çocuk kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.