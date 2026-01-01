Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 EasyFix | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.516-401.0Kompakt SC 1 2'si 1 arada EasyFix buharlı paspas, hızlı, kimyasal madde içermeyen ara temizlik için idealdir ve beraberindeki EasyFix başlığı sayesinde zemini bile temizleyebilir.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
20
Isı çıkışı (W)
1200
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
3
Kazan kapasitesi (l)
0.2
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
321 x 127 x 186
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları