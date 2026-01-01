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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner set with various attachments, including brushes, nozzles, extension tubes, cleaning pads, and a measuring cup.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 1 EasyFix

    Sipariş numarası: 1.516-401.0

    Kompakt SC 1 2'si 1 arada EasyFix buharlı paspas, hızlı, kimyasal madde içermeyen ara temizlik için idealdir ve beraberindeki EasyFix başlığı sayesinde zemini bile temizleyebilir.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).