Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 + Floor Kit | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with a long black handle and yellow body, featuring a rectangular cleaning head.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 1 + Floor Kit

    Sipariş numarası: 1.516-264.0

    Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.