SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.863-268.0Kirle temas etmeden temizlik: SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix ile, el tipi buharlı temizleyici hızlı bir şekilde 2'si 1 arada buharlı paspasa dönüştürülebilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
517 x 43 x 40
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları