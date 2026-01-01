Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix | Kärcher

    Kärcher window vac accessories including a cleaning head, two extension poles, and a white cleaning pad.

    SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix

    Sipariş numarası: 2.863-268.0

    Kirle temas etmeden temizlik: SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix ile, el tipi buharlı temizleyici hızlı bir şekilde 2'si 1 arada buharlı paspasa dönüştürülebilir.