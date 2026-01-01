SC 1 için zemin temizleme seti EasyFix | Kärcher

Elde taşınan bir buharlı temizleyiciden sadece birkaç saniyede ikisi bir arada buharlı paspasa: SC 1 için pratik zemin temizleme seti EasyFix bunu mümkün kılar. Mikrofiber zemin bezini EasyFix zemin başlığına sabitlemek için cırt cırt sistemini kullanın ve başlığı iki uzatma borusuna (her biri 0,5 m) SC 1'e bağlayın - ardından sert zemini tamamen temizlemeye başlayabilirsiniz . EasyFix temizleme seti, SC 1 EasyFix için standart tedarik kapsamına dahildir.

EasyFix zemin temizleme setinin SC 1'e kolayca takılması EasyFix zemin başlığı, buharlı temizleme tüpleriyle birlikte hızlı ve zahmetsiz bir şekilde cihaza takılabilir. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Zemin temizleme bezini basitçe üzerine bastırarak zemin nozülüne takmak kolaydır. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Zemin temizleme bezindeki taban kayışı Bezi değiştirirken kire temas etmeyin: basitçe taban kayışına basın ve zemin başlığını yukarı ve dışarı doğru çekin. Yenilikçi lamel teknolojisi Lamel sayesinde buhar, temizleme yüzeyi ve mikrofiber zemin bezi üzerinde eşit olarak dağıtılır. Esnek nozul bağlantısı Kullanıcının boyu ne olursa olsun ergonomik ve etkili temizlik. Mobilyaların altına ulaşmak için idealdir. Zemin temizleme bezi zemin nozülünün her tarafını kaplar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi için idealdir. Yüksek kaliteli mikrofiber bezler En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın.