Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 Multi & Mop | Kärcher

    Kärcher steam cleaner set with accessories including a mop head, brush attachment, extension tubes, and cleaning cloth.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 1 Multi & Mop

    Sipariş numarası: 1.516-410.0

    Kärcher SC 1 Multi & Up çok fonksiyonlu 4 ü 1 arada buharlı mop, üç farklı konumda ve el tipi buharlı temizleyici olarak kullanılabilen yapısıyla kişisel temizlik ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
    ³⁾
    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.