Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 Multi & Mop | Kärcher

Kompakt tasarımlı Kärcher SC 1 Multi & Up 4 ü 1 arada buharlı mop, ev genelinde kimyasalsız ve derinlemesine bir temizlik için anında kullanıma hazır hale gelir. Ürün, çok fonksiyonlu bir el tipi temizleyici olarak veya paket içeriğindeki EasyFix Large zemin başlığı seti sayesinde çok yönlü bir 3 ü 1 arada buharlı mop olarak kullanılabilir. Üst, orta ve alt olmak üzere üç farklı cihaz pozisyonunda çalışarak kişisel temizlik ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar. Kärcher buharlı temizlik makinesi ile yapılan derinlemesine temizlik, sert yüzeylerdeki virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu yok eder. Cihazın kompakt ve pratik tasarımı konforlu bir kullanım sunarken, en dar alanlarda bile kolayca saklanmasına olanak tanır. Sadece 30 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale gelen SC 1 Multi & Up, çıkarılabilir su deposu sayesinde kolayca doldurulur; böylece uzun bekleme süreleri veya temizlik kesintileri yaşatmaz. Değiştirilebilir kireç önleme kartuşu, otomatik kireç temizleme sağlayarak ürün kullanım ömrünü 5 kat daha uzatır. Kontrol panelli LED ışıklı gösterge ise kolay ve zahmetsiz bir kullanım sunar; ısınma, kullanıma hazır olma, buhar modu ve kartuş değişimi gibi farklı durumlar her an kolayca takip edilebilir.

Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır