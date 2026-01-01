Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 Multi & Mop | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.516-410.0Kärcher SC 1 Multi & Up çok fonksiyonlu 4 ü 1 arada buharlı mop, üç farklı konumda ve el tipi buharlı temizleyici olarak kullanılabilen yapısıyla kişisel temizlik ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlar.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
30
Isı çıkışı (W)
1300
Kablo uzunluğu (m)
5
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (ml)
200
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
345 x 113 x 190
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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