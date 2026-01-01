Buharlı Temizlik Makinesi SC 1 Multi Buharlı Temizlik Makinesi | Kärcher

Kompakt SC 1 Multi el tipi buharlı temizleyici 30 saniyede kullanıma hazır hale gelir ve rahat, derinlemesine temizlik sağlar.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
30
Isı çıkışı (W)
1300
Kablo uzunluğu (m)
5
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (ml)
200
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
345 x 113 x 190
Teslimat kapsamı
Manuel temizlik için mikrofiber kılıf: 1 Parça(lar)
Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
El aleti
Ekipman
Tank: çıkarılabilir ve gerektiğinde yeniden doldurulabilir
Kompakt SC 1 Multi el tipi buharlı temizleyici kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve anında derinlemesine temizliğe hazır hale gelir. Derinlemesine temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Cihazın kompakt ve pratik tasarımı, kullanımını konforlu hale getirir ve en küçük alanlarda bile saklamayı kolaylaştırır. SC 1 Multi, 30 saniyede kullanıma hazır hale gelir ve çıkarılabilir su deposu sayesinde yeniden doldurulması kolaydır böylece kenti taşamadan temizliğe devam edilir. Değiştirilebilir kireç çözücü kartuş, beş kat daha uzun bir ürün ömrü için otomatik kireç çözme sağlar. Kontrol panelli LED ışıklı ekran, basit ve zahmetsiz bir kullanım sağlar. Isınma, kullanıma hazır olma, buhar modu ve kartuş değişimi gibi çeşitli modlar her zaman ekranda görüntülenir. Ayrıca ek bir zemin temizliği aksesuarı alınarak bu ürünle zemin temizliği de sağlamabilir.
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır
Kısa kaynatma süresi
Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
²⁾
Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
³⁾
Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.