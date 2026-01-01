buharlı paspas SC 1 Upright | Kärcher

Hijyenik buharla kirin üstesinden gelin: Kärcher SC 1 Upright, kapalı sert zeminleri zahmetsizce ve endişe duymadan temizler. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, sert yüzeylerdeki tüm virüslerin¹⁾ %99,999'unu ve yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Açın ve başlayın: Buharlı temizleyici yalnızca 30 saniye içinde ısıtılır ve kullanıma hazır hale gelir. Temiz su deposu doldurmak için kolaylıkla çıkarılabilir. Cihazda bulunan kireç çözücü kartuşlu otomatik kireç çözme fonksiyonu, cihazın uzun ömürlü olmasını sağlar. Cırt cırtlı bağlantı sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tırnağa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Buharlı temizleyiciyi park etmek ve yere koymak da çok kullanışlıdır: İnce ve hafif cihaz kendi başına dik durur.

Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığı Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kartuş filtre sayesinde kireç sudan otomatik olarak arındırılır işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır