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    buharlı paspas SC 1 Upright | Kärcher

    Kärcher cordless electric mop with battery and two cleaning pads on a white background.

    buharlı paspas

    SC 1 Upright

    Sipariş numarası: 1.513-560.0

    Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
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    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.