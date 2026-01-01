buharlı paspas SC 1 Upright | Kärcher

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buharlı paspas
Sipariş numarası: 1.513-560.0Hafif, ince ve dik tasarımlı: Giriş seviyesi fiyat modeli, buharla zahmetsiz, derinlemesine temizlik için yalnızca 30 saniyede kullanıma hazırdır.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
30
Isı çıkışı (W)
1300
Kablo uzunluğu (m)
5
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (l)
0.2
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
314 x 147 x 1197
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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