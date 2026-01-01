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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 2 Deluxe | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, extension tubes, and cleaning pads, arranged on a white background.

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    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 2 Deluxe

    Sipariş numarası: 1.513-400.0

    Çalışma modunu gösteren aydınlatmalı LED halkalı kompakt SC 2 Deluxe, kimyasal madde içermeyen buharlı temizlik için giriş seviyesi modeldir. Evdeki tüm sert yüzeyler için idealdir.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).