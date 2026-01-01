Temmuz Ayına Özel İndirimler ve Hediye Ürün Fırsatları!

    Buharlı Temizlik Makinesi SC 2 EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, extension tubes, and cleaning pads, arranged on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 2 EasyFix

    Sipariş numarası: 1.512-600.0

    Evin her yerindeki sert yüzeylerde saf, kimyasalsız temizlik için Kärcher'in SC 2 EasyFix buharlı temizlik makimesi için giriş seviyesi modeldir.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).