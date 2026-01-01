Buharlı Temizlik Makinesi SC 2 EasyFix | Kärcher

Kullanımı kolay SC 2 EasyFix giriş seviyesi buharlı temizleyici, buhar yoğunluğunu yüzeye ve kir seviyesine uyarlamak için iki aşamalı buhar düzenlemesi sağlar. Cihaz üzerindeki pratik aksesuar saklama alanı ve zemin başlığı için park konumu, daha rahat buharlı temizlik için kullanışlı ayrıntılardır. Esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı mükemmel ergonomiyi garanti eder ve lamel teknolojisi sayesinde mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. SC 2 EasyFix tamamen kimyasal madde kullanmadan temizler ve üniversal olarak kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadarını ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Çeşitli aksesuarların kullanılmasıyla fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve en küçük boşluklar dahi hijyenik bir şekilde temizlenir. İnatçı kirler bile güvenilir bir şekilde çıkarılır.

Aksesuar saklama ve park pozisyonu Sürekli dolum yapılabilir, sökülebilir su tankı Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Çok işlevli aksesuarlar Farklı zemin başlığı seçenekleriyle, farklı yüzeylerde her türlü temizlik görevlerini yerine getirir Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.