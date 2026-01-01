Buharlı Temizlik Makinesi SC 2 | Kärcher

Aksesuarlar, temizlik malzemeleri ve kullanım kılavuzları hâlâ temin edilebilir.
Sipariş numarası: 1.512-000.0
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.