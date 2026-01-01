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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 2 | Kärcher

    Yellow Kärcher steam cleaner with accessories including brush, nozzle, extension tubes, cloths, and manual on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 2

    Sipariş numarası: 1.512-000.0

    Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.