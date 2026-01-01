buharlı paspas SC 2 Upright | Kärcher

Kirin üstesinden gelmek için buhar kullanma: Kärcher SC 2 Upright, her türlü kapalı sert zemini, hatta ahşabı bile temizleyebilir. İki adımlı, önceden ayarlanmış, kullanımı kolay buhar akış kontrolü sayesinde, Kärcher buharlı paspas kullanılarak yapılan kapsamlı temizlik, sert yüzeylerden virüslerin¹⁾ %99,999'una kadar ve tüm tipik ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Buharlı paspas anında ısınır ve doldurulabilir ve çıkarılabilir temiz su deposuyla hemen kullanıma hazırdır. kireç çözücü kartuş. Cihazın çalışma durumu, tutma kolundaki LED'lerde görüntülenen renk kodları aracılığıyla görüntülenir. Kombinasyon mükemmel: Kirle temas etmeden daha derin temizlik ve hızlı bez değişimi için Kärcher zemin temizleme bezleri, cırt cırtlı bir bağlantı aracılığıyla EasyFix zemin başlığına sabitlenir.

Farklı yüzeylerin temizlenmesi için 2 aşamada önceden ayarlanmış buhar akış kontrolü İdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap veya fayans için zemin kaplama sembolleri seçenekleri Dönen mafsallı ince ürün tasarımı ve zemin başlığı Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması