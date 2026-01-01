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    buharlı paspas SC 2 Upright | Kärcher

    Kärcher steam mop with a sleek design, shown with a filter and a rectangular cleaning pad.

    buharlı paspas

    SC 2 Upright

    Sipariş numarası: 1.513-500.0

    SC 2 Upright buharlı temizleyiciyle, sert yüzeylerden koronavirüslerin¹⁾ %99,999'una kadar¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'u temizlenir.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
    ³⁾
    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.