Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe Anniversaary Edition | Kärcher

Şirketin 90. yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen özel renk seçeneğine ve özel aksesuarlara sahip Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi, sadece 30 saniyelik ısınma süresinin ardından kullanıma hazır hale gelir; sert yüzeylerdeki virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Esnek mafsallı ve lamel teknolojili EasyFix zemin başlığı, yüksek ergonomi ve mükemmel temizlik sonuçları sunar. Ürünle birlikte gelen ekstra esnek el başlığı, yüksek kaliteli mikrofiber bezle ve hafif bir baskı uygulanarak hem düz hem de kavisli pürüzsüz yüzeylerin, en zorlu kirlerde bile derinlemesine ve konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar. İki kademeli buhar ayarı, buhar akışının her zaman yüzeye ve kir seviyesine mükemmel şekilde ayarlanmasını garanti eder. Cihaz üzerindeki aksesuar bölmesi; aksesuarları, kabloları ve hortumları saklamak için basit ve güvenli bir yol sunar. Diğer özellikler arasında entegre kireç önleme kartuşu, kesintisiz temizlik için ihtiyaç duyulduğunda doldurulabilen su deposu ve çalışma modlarını gösteren LED şerit ışık yer alır.

Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumu Aksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu. Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir