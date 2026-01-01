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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe Anniversaary Edition | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including nozzles, extension tubes, and cleaning pads, all laid out on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 3 Deluxe Anniversaary Edition

    Sipariş numarası: 1.513-436.0

    Şirketin 90. yılına özel aksesuarlarla sınırlı sayıda üretilen Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi, esnek el başlığı sayesinde kavisli yüzeyleri bile mükemmel bir şekilde temizler.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
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    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.