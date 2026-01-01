Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe | Kärcher

SC 3 Deluxe, yalnızca 30 saniyelik ısınma süresinden sonra çalışmaya hazır hale gelir ve sert yüzeylerdeki virüs ve bakterilerin %99,99¹⁾'unu yok eder. Cihaz üzerinde bulunan entegre aksesuar saklama bölmesi sayesinde aksesuarların, kabloların ve hortumların basit ve rahat bir şekilde saklanması mümkündür. Diğer özellikler arasında entegre kireç çözücü kartuş, kesintisiz temizlik için sürekli doldurulabilir su deposu, çalışma modunu gösteren LED şeridin yanı sıra fayanslar, ocaklar, davlumbazlar ve derzlerdeki inatçı kirleri çıkarmaya yönelik çeşitli aksesuarlar yer alır. Ayrıca, mükemmel ergonomi için esnek bir bağlantıya sahip EasyFix zemin nozulu ve mükemmel temizlik sonuçları için lamella teknolojisine sahiptir. Pratik cırt cırt sistemi kullanılarak, zemin temizlik bezi, zemin nozuluna kolayca takılabilir ve kirle temas etmeden tekrar çıkarılabilir. İki aşamalı buhar düzenlemesi her zaman buhar akışını yüzeye ve mevcut kir seviyesine mükemmel bir şekilde uyarlar.

Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumu Aksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu. Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Kartuş filtre sayesinde kireç sudan otomatik olarak arındırılır Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir