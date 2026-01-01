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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, cloths, and extension tubes, displayed on a white background.

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    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 3 Deluxe

    Sipariş numarası: 1.513-430.0

    Isınma süresi sadece 30 saniyedir: LED şeritli ve mükemmel aksesuar saklama özellikli SC 3 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen su deposu sayesinde kesintisiz temizlik yapar.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
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    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.