Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe Textile Edition | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.513-435.0Sadece 30 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale gelen Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition buharlı temizlik makinesi, LED şerit göstergesi ve mükemmel aksesuar saklama alanı ile öne çıkar; dilediğiniz an doldurulabilen su deposu sayesinde temizliğe hiç ara vermeden kesintisiz bir kullanım sunar.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
75
Isı çıkışı (W)
1900
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3.5
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (l)
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
361 x 251 x 282
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları