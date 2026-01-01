Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 Deluxe Textile Edition | Kärcher

Sadece 30 saniyelik ısınma süresinin ardından kullanıma hazır hale gelen Kärcher SC 3 Deluxe Textile Edition buharlı temizlik makinesi, sert yüzeylerdeki virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Cihaz üzerinde yer alan entegre aksesuar bölmesi; aksesuarların, kabloların ve hortumların basit ve konforlu bir şekilde saklanmasını sağlar. Diğer özellikler arasında entegre kireç önleme kartuşu, kesintisiz temizlik için sürekli doldurulabilir su deposu, çalışma modunu gösteren LED şerit ışık ve fayans, ocak, aspiratör ile derzlerdeki zorlu kirleri temizleyen çeşitli aksesuarlar yer alır. Ürün ayrıca mükemmel ergonomi sunan esnek mafsallı ve kusursuz temizlik sonuçları sağlayan lamel teknolojili EasyFix zemin başlığı ile birlikte gelir. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kire hiç temas etmeden zemin başlığına zahmetsizce takılıp çıkarılabilir. İki kademeli buhar ayarı ise buhar akışının yüzeye ve kir seviyesine her zaman mükemmel şekilde uyum sağlamasını garanti eder.

Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumu Aksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu. Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir