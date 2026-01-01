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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix GNF Edition | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including floor nozzle, hand nozzle, extension tubes, and cleaning cloths on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 3 EasyFix GNF Edition

    Sipariş numarası: 1.513-665.0

    • Kesintisiz kullanım için sürekli doldurulabilen depo
    • 30 saniye içinde kullanıma hazır; kireç çözme teknolojisi sayesinde ek kireç çözücüye gerek yok
    • Zemin temizleme seti EasyFix ile birlikte
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
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    Kireç çözücü kartuşun kullanımı cihazın ömrünü on kata kadar uzatır (kartuşsuz çalıştırma, 20 °dH (Alman sertlik derecesi) su sertliği ve 15 °dH (Alman sertlik derecesi) karbonat sertliği esas alınarak, dahili dayanıklılık testlerine göre). Bakım aralığında kireç çözücü kartuşun düzenli olarak değiştirilmesi esastır.
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    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
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    Cırt cırtlı yüzeyler hariçtir.
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    Tekstiller her yıkandığında, okyanuslarımıza karışan mikro fiberler dökülür. CiCLO® teknolojili polyester fiberlerin 3,7 yıldaki çözünme oranı %94,3 iken, standart polyesterde bu oran sadece %4,9'dur (ASTM D6691 standardına göre). Bu bez kompostlanamaz.