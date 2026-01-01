Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix GNF Edition | Kärcher

Kesintisiz kullanım için sürekli doldurulabilen depo
30 saniye içinde kullanıma hazır; kireç çözme teknolojisi sayesinde ek kireç çözücüye gerek yok
Zemin temizleme seti EasyFix ile birlikte
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
75
Isı çıkışı (W)
1900
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3.5
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (l)
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
360 x 236 x 253
Teslimat kapsamı
Kireç önleyici kartuş: 1 Parça(lar)
Detay başlığı
Silindir fırça, siyah: 1 Parça(lar)
Zemin başlığı
Buhar borularının miktarı: 2 Parça(lar)
Buhar borularının uuznluğu: 0.5 m
Ekipman
Çocuk emniyet kilidi
Emniyet valfi
Buhar debi ayarı: tutma kolu üzerinde (iki adımlı)
Tank: İhtiyaç duyulduğunda yeniden doldurulabilir
Buhar hortumu ve tabancası
Entegre açma/kapama düğmesi
Makine üzeri aksesuar depolama
Temizlikte çıtayı bir adım daha yukarı taşıyan sınırlı üretim siyah renkli Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further buharlı temizlik makinesi, yüzde 35 geri dönüştürülmüş plastik içeriği ve özel aksesuarları ile en iyi temizlik sonuçlarını yüksek konforla sunar. Sadece 30 saniyelik ısınma süresinin ardından kullanıma hazır hale gelen cihaz, sert yüzeylerdeki virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu yok eder. Esnek mafsallı ve lamel teknolojili EasyFix zemin başlığı, kullanım sırasında maksimum ergonomi ve kusursuz temizlik sonuçları sağlar. Paket içeriğindeki Re!Fibe zemin temizleme bezleri, CiCLO teknolojisine sahip yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir ve kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde kire hiç temas etmeden zemin başlığına kolayca takılıp çıkarılabilir. Bir diğer özel aksesuar olan esnek el başlığı ise lavabo ve küvet gibi düz, özellikle de kavisli yüzeylerdeki zorlu kirlerin temizlenmesi için mükemmeldir. Sürekli doldurulabilir su deposu kesintisiz bir çalışma imkanı sunarken, kireç önleme kartuşu suyu otomatik olarak kireçten arındırarak cihazın kullanım ömrünü uzatır.
Kısa kaynatma süresi
Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır
Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix
Etkin lamel teknolojisi sayesinde ev içindeki tüm sert zeminlerde optimal temizlik sonucu sağlar. Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
Sürdürülebilirlik özellikleri
Kireç önleyici kartuş kullanımı, cihazın kullanım ömrünü 10 kata kadar uzatır³⁾. CiCLO® teknolojili %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen Re!Fibe bez sayesinde, su yollarındaki mikroplastik kirliliği azalır⁶⁾.
Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar
Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar
Çok işlevli aksesuarlar
Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak
Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için.
Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi
Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar.
Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü
Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir.
Aksesuar saklama ve park pozisyonu
Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu.
Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
²⁾
Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
³⁾
Kireç çözücü kartuşun kullanımı cihazın ömrünü on kata kadar uzatır (kartuşsuz çalıştırma, 20 °dH (Alman sertlik derecesi) su sertliği ve 15 °dH (Alman sertlik derecesi) karbonat sertliği esas alınarak, dahili dayanıklılık testlerine göre). Bakım aralığında kireç çözücü kartuşun düzenli olarak değiştirilmesi esastır.
⁴⁾
Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
⁵⁾
Cırt cırtlı yüzeyler hariçtir.
⁶⁾
Tekstiller her yıkandığında, okyanuslarımıza karışan mikro fiberler dökülür. CiCLO® teknolojili polyester fiberlerin 3,7 yıldaki çözünme oranı %94,3 iken, standart polyesterde bu oran sadece %4,9'dur (ASTM D6691 standardına göre). Bu bez kompostlanamaz.