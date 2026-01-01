Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix GNF Edition | Kärcher

Temizlikte çıtayı bir adım daha yukarı taşıyan sınırlı üretim siyah renkli Kärcher SC 3 EasyFix Go!Further buharlı temizlik makinesi, yüzde 35 geri dönüştürülmüş plastik içeriği ve özel aksesuarları ile en iyi temizlik sonuçlarını yüksek konforla sunar. Sadece 30 saniyelik ısınma süresinin ardından kullanıma hazır hale gelen cihaz, sert yüzeylerdeki virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu yok eder. Esnek mafsallı ve lamel teknolojili EasyFix zemin başlığı, kullanım sırasında maksimum ergonomi ve kusursuz temizlik sonuçları sağlar. Paket içeriğindeki Re!Fibe zemin temizleme bezleri, CiCLO teknolojisine sahip yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir ve kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde kire hiç temas etmeden zemin başlığına kolayca takılıp çıkarılabilir. Bir diğer özel aksesuar olan esnek el başlığı ise lavabo ve küvet gibi düz, özellikle de kavisli yüzeylerdeki zorlu kirlerin temizlenmesi için mükemmeldir. Sürekli doldurulabilir su deposu kesintisiz bir çalışma imkanı sunarken, kireç önleme kartuşu suyu otomatik olarak kireçten arındırarak cihazın kullanım ömrünü uzatır.

Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin lamel teknolojisi sayesinde ev içindeki tüm sert zeminlerde optimal temizlik sonucu sağlar. Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Sürdürülebilirlik özellikleri Kireç önleyici kartuş kullanımı, cihazın kullanım ömrünü 10 kata kadar uzatır³⁾. CiCLO® teknolojili %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen Re!Fibe bez sayesinde, su yollarındaki mikroplastik kirliliği azalır⁶⁾. Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi