Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.513-650.0EasyFix zemin başlığı ve kireç önleme kartuşu ile donatılmış Kärcher SC 3 EasyFix buharlı temizlik makinesi, sürekli doldurulabilir su deposu sayesinde kesintisiz temizlik imkanı sunar. Sadece 30 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale gelir.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
75
Isı çıkışı (W)
1900
Maksimum buhar basıncı (Bar)
3.5
Kablo uzunluğu (m)
4
Isınma süresi (dk)
0.5
Tank kapasitesi (l)
1
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
360 x 236 x 253
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları