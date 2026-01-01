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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories: floor nozzle, brushes, extension tubes, microfibre cloths, and descaling cartridge.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 3 EasyFix

    Sipariş numarası: 1.513-650.0

    EasyFix zemin başlığı ve kireç önleme kartuşu ile donatılmış Kärcher SC 3 EasyFix buharlı temizlik makinesi, sürekli doldurulabilir su deposu sayesinde kesintisiz temizlik imkanı sunar. Sadece 30 saniyede ısınarak kullanıma hazır hale gelir.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).
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    Ürün ömrünün uzama oranı; 20 °dH su sertliği ve 15 °dH karbonat sertliği ile yapılan dahili testlere dayanmaktadır.