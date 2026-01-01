Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 EasyFix Plus | Kärcher

Kärcher SC 3 EasyFix, sadece 30 saniyelik ısınma süresiyle döneminin en hızlı buharlı temizlik makinesidir ve anında kullanıma hazır hale gelir. Sürekli doldurulabilir su deposu temizliğe ara vermeden kesintisiz çalışmanızı sağlar. Entegre kireç önleme kartuşu suyu otomatik olarak kireçten arındırarak cihazın kullanım ömrünü uzatır. Kimyasalsız temizlik sunan Kärcher SC 3 EasyFix, evdeki her türlü sert yüzeyde güvenle kullanılabilir. Cihazla yapılan derinlemesine temizlik, evdeki sert yüzeylerde bulunan koronavirüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Geniş aksesuar yelpazesi; fayansları, ocakları, aspiratörleri ve en küçük aralıkları bile en zorlu kirlerden arındırarak hijyenik bir şekilde temizler. Ürün ayrıca mükemmel ergonomi sağlayan esnek mafsallı ve kusursuz temizlik sonuçları sunan lamel teknolojili EasyFix zemin başlığı ile birlikte gelir. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde mikrofiber zemin temizleme bezi, kire hiç temas etmeden zemin başlığına zahmetsizce takılıp çıkarılabilir. İki kademeli buhar ayarı, buhar yoğunluğunun yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanmasını sağlar. Diğer donanım özellikleri arasında aksesuar saklama alanı ve zemin başlığı için park pozisyonu yer alır.

Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar Kolay doldurulabilir tank sayesinde aralıksız buhar Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir