Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Buharlı Temizlik Makinesi SC 3 | Kärcher

    Placeholder image

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 3

    Sipariş numarası: 1.513-000.0

    Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.