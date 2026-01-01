buharlı paspas SC 3 Upright | Kärcher

SC 3 Upright buharlı zemin temizleme makinesi, kullanımı son derece kolay olan üç adımlı buhar akış kontrolü sayesinde, tüm sert zeminleri - hatta ahşap yüzeyi bile - temizlemek için idealdir. Upright serisi içerisinde en yüksek kaliteye sahip SC 3 Upright saniyeler içerisinde ısınır, kireç çözücü kartuş takılıp çıkartılabilir, su deposu sayesinde de kullanıma kolayca hazır olur. Cihazda bulunan farklı renkteki LED ışıkları aracılığıyla ürünün kullanım durumu takip edilebilir.SC 3 Upright, tüm virüs ve bakterilerin %99.999¹⁾'unu temizleme kapasitesine sahiptir.Yüksek kaliteli mikfrofiber bezleriyle birlikte EasyFix zemin başlığı, paspas gibi geleneksel uygulamalardan elde edebileceğinizden daha kapsamlı bir temizlik sonucu almanızı sağlar. Pratik cırt cırt sistemi sayesinde zemin başlığındaki bezi kirle temas etmeden değiştirmek çok kolaydır. Zemin temizleme bezinin üzerindeki büyük tuşa basmanız ve cihazı yukarı doğru çekmeniz yeterlidir. Yumuşak dokunuş için halı kaydırıcısı kullanılarak hatta halı kaplı zeminlere bile kolayca yeniden hayat verilebilir.

Farklı yüzeyleri temizlemek için üç adımda önceden ayarlanmış buhar akış kontrolü İdeal buhar akışını ayarlamak için ahşap, fayans ve halı zemin kaplama sembollerinin seçim seçenekleri. Entegre kartuş filtre sayesinde aralıksız buhar işinizi kesintiye uğratmadan sürekli buhar için, çıkarılabilir tankın herhangi bir zamanda doldurulması kolaydır Kısa kaynatma süresi Sadece 30 saniyelik bir ısıtma süresi ile makine kullanıma hazırdır Cihazdaki LED kayış, ısınmayı ve kullanıma hazır olup olmadığını işaret eder Cihazın çalışma durumuna ilişkin kullanıcıya sürekli geri bildirimi sayesinde son derece kolay uygulama. Kırmızı yanıp sönen ışık cihazın ısındığını ve sabit yeşil ışık cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir. Zemin temizleme bezi için esnek derz ve cırt cırtlı sabitleme özellikli EasyFix yer başlığı Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul bağlntısı sayesinde uzunluk ayarlanabilir Su sertliği ayarı Su sertliği yumuşaktan çok sertliğe kadar ayrı ayrı ayarlanabilir. Kireçten optimum koruma sayesinde cihazın uzun servis ömrü vardır. Halı yüzeyleri temizlemek için Halı kaplı zeminleri halı planörünü kullanarak kolayca ve rahat temizlik elde edebilirsiniz Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir