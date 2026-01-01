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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 Deluxe | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including brushes, nozzles, extension tubes, and cleaning pads arranged on a white background.

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    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 4 Deluxe

    Sipariş numarası: 1.513-460.0

    Aydınlatmalı LED şerit ve mükemmel aksesuar saklama alanına sahip SC 4 Deluxe, sürekli olarak doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu sayesinde rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
    ¹⁾
    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
    ²⁾
    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).