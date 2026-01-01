Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 Deluxe | Kärcher

SC 4 Deluxe buharlı temizleyici, 4,0 barda güçlü bir şekilde temizler ve sert yüzeylerdeki virüsleri¹⁾ %99,999'a kadar ve yaygın ev bakterilerini²⁾ %99,99'a kadar yok eder. Tankın çıkarılabilir ve kalıcı olarak yeniden doldurulabilir olması, kesintisiz temizliği garanti eder. Ekstra geniş entegre aksesuar saklama bölmesi, aksesuarların, kabloların ve hortumun doğrudan cihaz üzerinde rahatça saklanmasını garanti eder. Diğer özellikler arasında çalışma modunu gösteren aydınlatmalı LED şerit, maksimum ergonomi için esnek bağlantı noktalı EasyFix zemin başlığı, yenilikçi lamel teknolojisi, zemin temizleme bezi için pratik cırt cırt sistemi ve inatçı kirlerin çıkarılması için çeşitli aksesuarlar yer alır. Fayanslarda, ocaklarda ve davlumbazlarda, aralıklarda ve derzlerde. Üç aşamalı buhar düzenlemesi kullanılarak buhar akışı her zaman yüzeye ve kire mükemmel şekilde uyarlanabilir.

Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi Kesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu. Kullanışlı aksesuar saklama ve park konumu Aksesuarların, uzatma borusunun, kabloların ve buhar hortumunun rahatça saklanabilmesi. Molalar sırasında zemin başlığının kolay park edilmesi için park konumu. Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde olağanüstü temizlik sonuçları Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Cihazdaki LED ışıklı görüntüleme ekranı Kırmızı cihazın hala ısınmakta olduğunu, yeşil ise cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir. Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Üç aşamalı buhar akış kontrolü Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı Kolaylıkla açılıp kapanabilir