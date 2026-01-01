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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 EasyFix Iron | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with accessories including iron, brushes, nozzles, extension tubes, cloths, and instruction manual.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 4 EasyFix Iron

    Sipariş numarası: 1.512-631.0

    EasyFix zemin başlığı ve basınçlı buharlı ütü ile donatılmış Kärcher SC 4 EasyFix Iron buharlı temizlik makinesi, kesintisiz temizlik için sürekli doldurulabilir ve çıkarılabilir bir su deposuna sahiptir.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).