Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 EasyFix Iron | Kärcher

Son derece pratik bir kullanım sunan Kärcher SC 4 EasyFix Iron buharlı temizlik makinesi, ev genelinde kimyasalsız temizlik imkanı sağlar. İki kademeli buhar ayarı sayesinde buhar yoğunluğu, temizlenecek yüzeye ve kirin durumuna göre kolayca ayarlanabilir. Cihaz ile yapılan derinlemesine temizlik, evdeki sert yüzeylerde bulunan virüslerin yüzde 99.999 unu ve yaygın ev bakterilerinin yüzde 99.99 unu tamamen yok eder. Doğru aksesuarlarla kullanıldığında fayanslar, ocaklar, aspiratörler ve en dar girintilerde bile kusursuz sonuçlar verir; en zorlu kirleri bile güvenle temizler. Ürünle birlikte gelen basınçlı buharlı ütü, normal ütü süresini yarı yarıya azaltır. EasyFix zemin başlığı, yüksek ergonomi sağlayan esnek mafsalı ve mükemmel temizlik performansı sunan lamel teknolojisiyle öne çıkar. Kullanışlı cırt cırt sistemi sayesinde zemin temizleme bezi, kire hiç temas etmeden başlığa hızlıca takılıp çıkarılabilir. Çıkarılabilir su deposu kesintisiz bir temizlik süreci için sürekli olarak yeniden doldurulabilir. Cihazın diğer donanım özellikleri arasında entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama alanı ve zemin başlığı için park pozisyonu yer alır.

Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi Kesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu. Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Entegre kablo saklama bölümü Kablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması. EasyFinish buhar basınçlı ütü Sabit sıcaklık ayarı, otomatik kapanma ve hafif taban plakalı buhar basınçlı ütü. % 50'ye kadar zaman tasarrufu. Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir