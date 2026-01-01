Buharlı Temizlik Makinesi SC 4 EasyFix | Kärcher

SC 4 EasyFix buharlı temizleyici, entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi ve zemin başlığı için bir park konumuyla yüksek düzeyde rahatlık sunar. EasyFix zemin başlığı, esnek bağlantısı sayesinde mükemmel ergonomiyi garanti ederken, lamel teknolojisi de pırıl pırıl temiz sonuçlar. Kullanışlı cırt cırt sistemi kullanılarak zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde zemin başlığına takılabilir ve tekrar çıkarılabilir. İki kademeli buhar düzenlemesi kullanılarak buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Geniş aksesuar yelpazesi fayansları, ocakları, davlumbazları ve hatta en küçük boşlukları bile hızlı bir şekilde yeni gibi parlatacak ve en inatçı kirleri bile ortadan kaldıracaktır. .Sürekli doldurulabilen ve çıkarılabilen su deposu kesintisiz temizlik sağlar. SC 4 EasyFix kimyasal madde kullanmadan temizlik yapar ve evin hemen hemen her yerinde kullanılabilir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler.

Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi Kesintisiz temizleme ve kullanışlı su dolumu. Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Entegre kablo saklama bölümü Kablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması. Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. El nozulu için yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış zemin temizleme bezi ve kılıfı Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Tutamağın üstünde iki kademeli buhar akış kontrolü Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Makinenin üstünde Aç/Kapa düğmesi Kolaylıkla açılıp kapanabilir