Buharlı Temizlik Makinesi SC 5 Deluxe Signature Line | Kärcher

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Buharlı Temizlik Makinesi
Sipariş numarası: 1.513-491.0LED şerit, gerçek zamanlı LED sıcaklık göstergesi, VapoHydro işlevi ve mükemmel aksesuar saklama özelliğiyle donatılmış SC 5 Deluxe buharlı temizleyici, rahatça ve kesintisiz temizlik yapar.
Test sertifikası¹⁾
Virüslerin %99.999'una¹⁾ ve bakterilerin %99.9'una²⁾ kadar yok eder.
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
130
Isı çıkışı (W)
2250
Maksimum buhar basıncı (Bar)
4
Kablo uzunluğu (m)
6
Isınma süresi (dk)
3
Kazan kapasitesi (l)
0.5
Tank kapasitesi (l)
1.3
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
9.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
400 x 265 x 300
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları