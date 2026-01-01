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    Buharlı Temizlik Makinesi SC 5 EasyFix Iron Plug | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with its full set of accessories, including floor nozzle, hand nozzle, round brush, and extension tubes, on a white background.

    Buharlı Temizlik Makinesi

    SC 5 EasyFix Iron Plug

    Sipariş numarası: 1.512-660.0

    Güçlü ve çok yönlü Kärcher SC 5 EasyFix buharlı temizlik makinesi, 4.2 bar buhar basıncına ve basınçlı buharlı ütü bağlantısına sahiptir. Ürün; VapoHydro fonksiyonu, sürekli doldurulabilir su deposu ve EasyFix zemin başlığı ile birlikte gelir.
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    Kärcher buhar temizleyici ile yapılan noktasal temizlikte (maksimum buhar ayarında 30 saniye süreyle); grip virüsleri gibi zarflı virüslerin %99,999'u evlerdeki standart sert yüzeylerden temizlenebilir.
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    Maksimum buhar ayarında 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, yaygın ev bakterilerinin %99,99'u yok edilir (test organizması: Enterococcus hirae).