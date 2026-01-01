Buharlı Temizlik Makinesi SC 5 EasyFix Iron Plug | Kärcher

Temizlik ve ütüleme mi? Tam gaz ileri! Kärcher SC 5 EasyFix için sorun yok. Bunun nedeni, sınıfının en güçlü buharlı temizleyicisinin (4,2 bar buhar basıncı) aynı zamanda buhar basınçlı ütü bağlantı seçeneğiyle birlikte gelmesidir. Kärcher buharlı temizleyiciyle derinlemesine temizlik, tipik ev tipi sert yüzeylerden virüslerin %99,999'unu¹⁾ ve tüm yaygın ev bakterilerinin²⁾ %99,99'unu temizler. Çeşitli aksesuarların, fayansların, ocakların, davlumbazların kullanılması ve en küçük boşlukların bile, ister hafif ister inatçı kirler olsun, tertemiz olmasını sağlar. Esnek mafsallı EasyFix zemin başlığı ergonomik çalışmayı sağlar. Ve lamel teknolojisi mükemmel temizlik sonuçlarını garanti eder. Zemin temizleme bezi, kirle temas etmesine gerek kalmadan zemin başlığına kolayca takılıp tekrar çıkarılabilir. VapoHydro işlevi, sıcak su ekleyerek inatçı kirleri daha da kolay bir şekilde giderir. Buhar yoğunluğu yüzeye ve kire göre ayarlanabilir. Kesintisiz temizlik için çıkarılabilir su deposu kalıcı olarak yeniden doldurulabilir. Ek ekstralar: entegre kablo saklama bölmesi, aksesuar saklama bölmesi, zemin başlığı için park konumu.

VapoHydro fonksiyonu Buhara sıcak su ekler. Kir daha kolayca çıkarılıp, uzaktan temizlenebilir. Daha iyi temizlik sonuçları için Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert zeminde en uygun temizleme sonuçları. Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi Durmaksızın temizlik ve kullanışlı su dolumu için. Çok işlevli aksesuarlar Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi. Zemin temizleme bezi ve el başlığı için kapak Mükemmel temiz sonuçlar ve gelişmiş kir çıkarma için. Buhar tabancasında çocuk emniyet kilidi Kilit sistemi çocukların yanlış şekilde kullanımını önlemek için güvenilir koruma sağlar. Dört aşamalı buhar akışı düzenlemesi Buhar hacmi, yüzeye ve kire göre bireysel olarak ayarlanabilir. Aksesuar saklama ve park pozisyonu Pratik aksesuar saklama. Aralar sırasında zemin nozulu için park pozisyonu. Temizlik makinesi üzerinde Açma/Kapama ayarı Kolaylıkla açılıp kapanabilir Entegre kablo saklama bölümü Kablo ve diğer aksesuarların güvenli şekilde saklanması.