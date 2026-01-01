SC Easyfix serisi için tek kullanımlık bez | Kärcher

Easyfix zemin nozülü için tek kullanımlık 15 adet bez seti yüksek kaliteli, emici malzemeden yapılmıştır. Hızlı olmanız gerektiğinde, tüm sert yüzeylerde daha basit ve daha hijyenik temizlik için her zaman elinizin altında taze bir beziniz olur. Böyleyece köşeler ve kenarlar bile zahmetsizce temizlenir. Kanca ve halka sistemi sayesinde, tek kullanımlık bez, buharlı temizleyici için EasyFix zemin başlığına hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir.Sarı kanca ve halka şeritleri olan bezin yan tarafına bastırın ve kullanıma hazır hale gelir. Temizlikten sonra, bezi kolayca atabilir böylece yıkayıp kurulayıp tekrardan kurtarmaktan kurtulmuş olursunuz

Her zaman elinizin altında temiz bir bez bulundurun Pırıl pırıl temizlik sonuçları için. Hiçbir şeyi yıkamaya gerek kalmadan basit ve hijyenik Tek kullanımlık bez, kirli çamaşırları yıkamanın yorucu ve zaman alıcı çabasından kurtarır. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Sarı kanca ve halka şeritleri sayesinde kumaşın kolay ve hızlı sabitlenmesi. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Tek kullanımlık bez, zemin nozülünün her tarafını kapsar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi için idealdir. Yüksek kaliteli ve ultra emici malzeme En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama.