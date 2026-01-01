Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    SC Easyfix serisi için tek kullanımlık bez | Kärcher

    Stack of white and yellow Kärcher cleaning cloths, neatly arranged in a horizontal pile.

    SC Easyfix serisi için tek kullanımlık bez

    Sipariş numarası: 2.863-299.0

    Sert yüzeylerin hızlı ve hijyenik olarak temizlenmesi için dizayn edilen EasyFix zemin başlığı 15 adet tek kullanımlık mikrofiber bezler ile birlikte tedarik edilmektedir. Sarı kanca ve halka şeritleri kumaşın makineye kolayca takılmasına yardımcı olur.