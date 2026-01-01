SC Easyfix serisi için tek kullanımlık bez | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-299.0Sert yüzeylerin hızlı ve hijyenik olarak temizlenmesi için dizayn edilen EasyFix zemin başlığı 15 adet tek kullanımlık mikrofiber bezler ile birlikte tedarik edilmektedir. Sarı kanca ve halka şeritleri kumaşın makineye kolayca takılmasına yardımcı olur.
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
340 x 118 x 3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları