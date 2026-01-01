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    SC Easyfix serisi için tek kullanımlık mini bez | Kärcher

    İndirim
    Stack of white and yellow Kärcher microfibre cloths arranged neatly.

    SC Easyfix serisi için tek kullanımlık mini bez

    Sipariş numarası: 2.863-300.0

    Sert yüzeylerin hızlı ve hijyenik olarak temizlenmesi için EasyFix Mini zemin başlığı için 15 tek kullanımlık bez seti içerir. Sarı kanca ve halka şeritleri, kumaşın kolayca takılmasını sağlar.