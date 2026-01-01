SC Easyfix serisi için tek kullanımlık mini bez | Kärcher

Hızlı olmanız gerektiğinde, yüksek kaliteli ve emici malzemeden yapılmış 15 yenilikçi tek kullanımlık bez içeren set sayesinde mükemmel sonuçlara ulaşırsınız. Optimum kir çözme ve yüksek kir toplama özelliği sayesinde, tek kullanımlık bez, köşelerde ve kenarlarda bile tüm sert yüzeylerde kapsamlı ve hijyenik temizlik sonuçları garanti eder. Kanca ve halka sistemi kullanılarak, buharlı temizleyici için EasyFix Mini zemin nozuluna hızlı ve kolay bir şekilde sabitlenebilir, ürün ile temizlik işlemi bittikten sonra yıkama ve kurutmaya gerek kalmadan yenisini kullanabilirsiniz.

Her zaman elinizin altında temiz bir bez bulundurun Pırıl pırıl temizlik sonuçları için. Hiçbir şeyi yıkamaya gerek kalmadan basit ve hijyenik Tek kullanımlık bez, kirli çamaşırları yıkamanın yorucu ve zaman alıcı çabasından kurtarır. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Sarı kanca ve halka şeritleri sayesinde kumaşın kolay ve hızlı sabitlenmesi. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Tek kullanımlık bez, zemin nozülünün her tarafını kapsar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi için idealdir. Yüksek kaliteli ve ultra emici malzeme En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. Özellikle küçük alanlar ve ulaşılması zor yerler için uygundur Mükemmel temizlik sonuçları ve daha geniş bir temizlenmiş yüzey alanı için.