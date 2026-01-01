Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 2 Spot | Kärcher

Kullanışlı SE 2 Spot sprey temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri anında ve etkili bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır. SE 2 Spot, kir ve kokuları hızla giderir ve örneğin yiyecek ve içecek lekelerini etkili bir şekilde çıkarır. Kompakt tasarımı sayesinde sprey temizleyicinin kullanımı özellikle kolaydır ve saklandığında az yer kaplar. Bu sayede, beklenmedik kirlerle uğraşmanız gerektiğinde hemen kullanıma hazır hale gelir. 4,5 metrelik kablonun sağladığı geniş çalışma yarıçapı, odanın her yerinde esnek temizlik sağlar. Cihazın üzerindeki pratik aksesuar saklama alanı, tüm aparatların hızlıca elinizin altında ve kullanıma hazır olmasını sağlar. Döşeme sprey temizleyici başlığı ve deterjan dahildir.

Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Güçlü ve enerji tasarruflu motorla birleşen etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik. Kolay lif derinliğine temizlik için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlar Döşeme spreyi çıkarma başlığı, yerleşik kirleri hızlı ve kolay bir şekilde çıkarmanızı sağlar. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihaz Esnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile. Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı. Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir Pratik aksesuar ve hortum saklama Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir. Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz. Basit ve rahat kullanım Sezgisel kullanım. 2 tank sistemi Temiz su tankının kolayca doldurulması. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması. Ultra esnek 2'si 1 arada hortum Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur.