Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 2 Spot | Kärcher

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Halı Koltuk Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.081-410.0Kompakt ve kullanımı kolay SE 2 Spot sprey ekstraksiyon temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri ve kirleri hedefli bir şekilde hızlı bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır.
Nominal giriş gücü (W)
450
Çalışma yarıçapı (m)
6.3
Temiz su tankı kapasitesi (l)
1.5
Kirli su tankı kapasitesi (l)
0.8
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Elektrik kablosu (m)
4.5
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4
Ambalajlı ağırlık (kg)
6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
385 x 215 x 310
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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