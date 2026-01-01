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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 2 Spot | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with hose and nozzle, featuring separate fresh and dirt water tanks, alongside a yellow detergent sachet.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 2 Spot

    Sipariş numarası: 1.081-410.0

    Kompakt ve kullanımı kolay SE 2 Spot sprey ekstraksiyon temizleyici, döşeme ve tekstillerdeki lekeleri ve kirleri hedefli bir şekilde hızlı bir şekilde çıkarmak için mükemmel bir yardımcıdır.