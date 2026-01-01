SE 3-18 Compact Home Battery Set | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.081-508.0Güçlü bölgesel halı koltuk yıkama makinesi, araç iç mekanının liflerine kadar derinlemesine temizlik sağlayarak, 18 V akü sayesinde maksimum hareket özgürlüğü ve cihazı temizlemek için kullanılan yıkama fonksiyonu ile sizi etkileyecek.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Nominal giriş gücü (W)
184
Süpürme genişliği (mm)
75
Temiz su tankı kapasitesi (l)
1.7
Kirli su tankı kapasitesi (l)
2.9
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
5
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
approx. 24
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
90 134
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
414 x 225 x 261
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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