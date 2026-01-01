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    SE 3-18 Compact Home Battery Set | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose, battery pack, charger, and instruction manual on white background.

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    IF Design Award 2024

    SE 3-18 Compact Home Battery Set

    Sipariş numarası: 1.081-508.0

    Güçlü bölgesel halı koltuk yıkama makinesi, araç iç mekanının liflerine kadar derinlemesine temizlik sağlayarak, 18 V akü sayesinde maksimum hareket özgürlüğü ve cihazı temizlemek için kullanılan yıkama fonksiyonu ile sizi etkileyecek.