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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 3 Compact Floor | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with long hose, triangular nozzle, and accessories on a white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 3 Compact Floor

    Sipariş numarası: 1.081-533.0

    Güçlü ve enerji verimliliği yüksek püskürtmeli emmeli temizlik makinesi; halı gibi tekstil yüzeylerinde liflere kadar işleyen derinlemesine temizliğin yanı sıra, kompakt tasarımı ve cihazın kendisini temiz tutan sistem temizleme fonksiyonuyla öne çıkıyor. ECARF, Avrupa Alerji Araştırma Vakfı tarafından alerji dostu olarak onaylanmıştır.