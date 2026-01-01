Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 3 Compact Floor | Kärcher

Liflere kadar derinlemesine temizlik ve kompakt tasarım: SE 3 Compact Home Floor püskürtmeli emmeli temizlik makinesi, tekstil yüzeylerin temizliği için güçlü ve enerji verimliliği yüksek bir çözümdür. Kompakt tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir ve ihtiyaç duyulduğunda liflere kadar derinlemesine temizlik için hızla hazır hale gelir. Döşemeli mobilyalar ve halılardaki kirler hızlı ve etkili bir şekilde temizlenir. Esnek vakum hortumu ve uzun kablosu; yüksek konfor, esneklik ve hareket özgürlüğü garanti eder. Yenilikçi 2'si 1 arada XXL püskürtme-emme başlığı, uzatma borularıyla birlikte kullanıldığında orta ölçekli halıların dik konumda konforlu bir şekilde temizlenmesine imkan tanır. Doğrudan tutamağa takılarak kullanıldığında ise bu başlık, geniş kumaş yüzeyleri standart bir döşeme başlığına göre iki kat daha hızlı temizleyebilir. Cihaz üzerindeki pratik saklama seçenekleri sayesinde tüm aksesuarlar her an elinizin altındadır. 2'si 1 arada tank sistemi, kullanıcının kirle temas etmesini önler. Temizlik bittikten sonra ise cihaz, bakteri ve koku oluşumunu engelleyen hijyenik sistem temizleme fonksiyonuyla fark yaratır. Paket içeriğine döşeme başlığı,dar ağızlı püskürtme-emme başlığı ve deterjan dahildir.

Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Güçlü ve enerji tasarruflu motorla birleşen etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik. Kolay lif derinliğine temizlik için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlar Yenilikçi XXL 2'si 1 arada püskürtmeli emme başlığı, uzatma borularıyla birlikte orta ölçekli halıların konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar. Ayrıca hızlı döşeme temizliği için doğrudan tutamağa takılarak da kullanılabilir. Döşeme püskürtmeli emme başlığı yerleşmiş kirleri hızlı ve kolayca temizlemek için kullanılırken, dar ağızlı püskürtmeli emme başlığı ulaşılması özellikle zor olan alanların temizliğini kolaylaştırır. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Hijyenik kendini yıkama fonksiyonu Temizlikten sonra cihaz, yıkama fonksiyonu kullanılarak temizlenir. Bu, kalan kirleri temizler ve bakteri birikiminden kaynaklanan hoş olmayan kokuları önler. Temiz cihazın hemen depolanmasını sağlar. Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihaz Esnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile. Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı. Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir 2 tank sistemi Temiz su tankının kolayca doldurulması. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması. Ultra esnek 2'si 1 arada hortum Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur. Pratik aksesuar ve hortum saklama Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir. Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz. Küçük aksesuarlar için depolama alanı Temizlik sırasında geçici olarak saklamak için pratiktir. Sünger, bez ve diğer küçük parçalar için idealdir. Basit ve rahat kullanım Sezgisel kullanım.