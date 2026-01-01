Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 3 Compact Floor | Kärcher

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Halı Koltuk Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.081-533.0Güçlü ve enerji verimliliği yüksek püskürtmeli emmeli temizlik makinesi; halı gibi tekstil yüzeylerinde liflere kadar işleyen derinlemesine temizliğin yanı sıra, kompakt tasarımı ve cihazın kendisini temiz tutan sistem temizleme fonksiyonuyla öne çıkıyor. ECARF, Avrupa Alerji Araştırma Vakfı tarafından alerji dostu olarak onaylanmıştır.
Nominal giriş gücü (W)
500
Çalışma yarıçapı (m)
6
Temiz su tankı kapasitesi (l)
1.7
Kirli su tankı kapasitesi (l)
2.9
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Elektrik kablosu (m)
3.6
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
450 x 225 x 260
Standart aksesuar ID (mm)
35
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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