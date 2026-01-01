Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 3 Compact | Kärcher

iflere kadar derinlemesine temizlik ve kompakt tasarım: SE 3 Compact Home püskürtmeli emmeli temizlik makinesi; tekstil yüzeylerin temizliği için güçlü, enerji verimliliği yüksek ve kalıntı bırakmayan bir çözümdür. Kompakt tasarımı sayesinde sadece kullanımı kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda yerden tasarruf sağlayacak şekilde saklanabilir; böylece beklenmedik kirlenmelerde bile derinlemesine temizlik için hızla hazır hale gelir. Döşemeli mobilyalar, kilimler, yolluklar ve küçük halılardaki kirler hızlı ve etkili bir şekilde temizlenir. Entegre deterjan hortumuna sahip uzun ve esnek vakum hortumu, ulaşılması zor yerlerde bile büyük kolaylık ve esneklik sunar. Uzun kablosu ise maksimum hareket alanı sağlar. Cihaz üzerindeki pratik saklama seçenekleri sayesinde tüm aksesuarlar her an elinizin altındadır. 2'si 1 arada tank sistemi, kullanıcının kirle temas etmesini önler. Temizlik bittikten sonra ise cihaz, bakteri ve koku oluşumunu engelleyen hijyenik sistem temizleme fonksiyonuyla fark yaratır. Paket içeriğine döşeme başlığı, dar ağızlı püskürtme-emme başlığı ve deterjan dahildir.

Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Güçlü ve enerji tasarruflu motorla birleşen etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik. Kolay lif derinliğine temizlik için özel olarak geliştirilmiş aksesuarlar Döşeme püskürtmeli emme başlığı yerleşmiş kirleri hızlı ve kolayca temizlemek için kullanılırken, dar ağızlı püskürtmeli emme başlığı ulaşılması özellikle zor olan alanların temizliğini kolaylaştırır. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Hijyenik kendini yıkama fonksiyonu Temizlikten sonra cihaz, yıkama fonksiyonu kullanılarak temizlenir. Bu, kalan kirleri temizler ve bakteri birikiminden kaynaklanan hoş olmayan kokuları önler. Temiz cihazın hemen depolanmasını sağlar. Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihaz Esnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile. Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı. Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir 2 tank sistemi Temiz su tankının kolayca doldurulması. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması. Ultra esnek 2'si 1 arada hortum Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur. Pratik aksesuar ve hortum saklama Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir. Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz. Küçük aksesuarlar için depolama alanı Temizlik sırasında geçici olarak saklamak için pratiktir. Sünger, bez ve diğer küçük parçalar için idealdir. Basit ve rahat kullanım Sezgisel kullanım.