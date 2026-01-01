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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 3 Compact yellow | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with hose attachment, crevice tool, and yellow instruction sheet on white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 3 Compact yellow

    Sipariş numarası: 1.081-538.0

    Güçlü ve enerji verimliliği yüksek püskürtmeli emmeli temizlik makinesi; döşeme gibi tekstil yüzeylerinde liflere kadar işleyen derinlemesine temizlik performansının yanı sıra, kompakt tasarımı ve cihazın temiz kalmasını sağlayan sistem temizleme fonksiyonuyla öne çıkıyor. ECARF, Avrupa Alerji Araştırma Vakfı tarafından alerji dostu olarak onaylanmıştır.