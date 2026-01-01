Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4 Black GNF Edition N1 | Kärcher

Bir adım öteye giden halı ve koltuk yıkama makinesi: %25 geri dönüştürülmüş plastikten¹⁾ üretilen ve özel aksesuarlarla donatılan sınırlı üretim siyah SE 4 Go!Further, en iyi temizlik sonuçlarını yüksek konforla sunar. Şık kızaklı tasarımıyla SE 4 halı ve koltuk yıkama makinesi, birçok tekstil yüzeyinde liflere kadar işleyen hijyenik bir temizlik sağlar. Kärcher'in kendini kanıtlamış püskürtme-çekme (spray extraction) teknolojisi en iyi sonuçları verir: Temiz musluk suyu ve Kärcher RM 519 Halı Şampuanı, basınçla tekstil liflerinin derinliklerine püskürtülür ve ardından çözülen kirle birlikte vakumlanarak geri çekilir; bu da onu aileler, alerji hastaları ve evcil hayvan besleyenler için ideal kılar.

Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Etkin püskürtmeli temizleme yöntemiyle zahmetsiz ve hızlı temizlik. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Çıkarılabilir temiz su deposu Temiz su deposunu doldurmak ve boşaltmak çok kolaydır, püskürtmeli temizleme cihazını açmaya gerek yoktur. Darbelere dayanıklı ve yarı saydam yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar. Temiz su deposu cihaza kolayca takılır. Sürdürülebilirlik özellikleri %25 geri dönüştürülmüş plastik¹⁾ ile tasarlanmıştır. %100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş deterjan şişesi²⁾ Ultra esnek 2'si 1 arada hortum Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap. Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur. Kullanışlı 3'ü 1 arada taşıma kolu Taşıma sırasında ve kabın açılması, kapatılması veya boşaltılması esnasında konfor sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Geniş halı kaplı alanlar için ergonomik püskürtmeli zemin temizleme başlığı ek kolaylık sağlar. Hem sert zeminlerde hem de halılarda kullanılabilen Clips zemin başlığı gibi ıslak ve kuru vakumlama için çok çeşitli aksesuarlarla çok yönlü kullanım imkanı sunar ve ayrıca ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler için çok çeşitli aksesuarlarla uyumludur. Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri Aksesuarlar ve püskürtme hortumu, cihaz gövdesinde ve küçük saklama rafında düzenli bir şekilde saklanabilir. Bu, her şeyi derli toplu tutar ve ihtiyaç duyulduğu her yerde her zaman el altında olmasını sağlar. Cihaz üzerindeki kullanışlı raf, temizlik sırasında süngerleri, bezleri ve diğer küçük eşyaları kolayca ulaşılabilir bir yerde tutmanızı sağlar. Güç kablosunun kolayca saklanması için pratik kablo kancası. Sağlam cihaz gövdesi ve darbelere dayanıklı tatlı su deposu Son inşa.