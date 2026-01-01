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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4 Black GNF Edition N1 | Kärcher

    Kärcher carpet cleaner with various attachments, cleaning solution bottle, and vacuum bag on a white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 4 Black GNF Edition N1

    Sipariş numarası: 1.081-172.0

    • Geniş tekstil yüzeyleri için yüksek performanslı halı ve döşeme temizleyici.
    • Çok fonksiyonlu, 3'ü 1 arada, kuru ve ıslak vakumlama özelliği.
    • Kuru vakumlama aksesuarları, püskürtmeli vakumlama aksesuarları, RM 519N (1 l)
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    Sadece cihaz gövdesi içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
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    Kapak ve etiket hariç deterjan şişesi