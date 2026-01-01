Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4 | Kärcher

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Halı Koltuk Temizleme Makinesi
Sipariş numarası: 1.081-150.0
Nominal giriş gücü (W)
1000
Süpürme genişliği (mm)
227
Çalışma yarıçapı (m)
8
Temiz su tankı kapasitesi (l)
4
Kirli su tankı kapasitesi (l)
4
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Elektrik kablosu (m)
6
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
7.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
430 x 385 x 535
Standart aksesuar ID (mm)
35
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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