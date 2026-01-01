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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4 | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner, white and black, with hose, handle, and multiple attachments displayed on a plain white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 4

    Sipariş numarası: 1.081-150.0

    • Çok fonksiyonlu, 3'ü 1 arada, kuru ve ıslak vakumlama özelliği.
    • Kuru vakumlama aksesuarları, püskürtmeli vakumlama aksesuarları, RM 519 (100 ml)
    ¹⁾
    Sadece yıkama-vakumlama modunda geçerlidir.