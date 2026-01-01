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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4 Plus Spezial | Kärcher

    Kärcher spray extraction cleaner with floor nozzle, upholstery tool, crevice tool, and a bottle of Kärcher carpet cleaning solution, on a white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 4 Plus Spezial

    Sipariş numarası: 1.081-171.0

    • Geniş tekstil yüzeyleri için yüksek performanslı halı ve döşeme temizleyici.
    • Çok fonksiyonlu, 3'ü 1 arada, kuru ve ıslak vakumlama özelliği.
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    Sadece yıkama-vakumlama modunda geçerlidir.