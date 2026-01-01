Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 5 Upholstery | Kärcher

Derinlemesine temizlik etkisi, ergonomik tasarım ve çok fonksiyonlulukla birleşiyor: Şık çekilebilir tasarımıyla SE 5 püskürtmeli emmeli temizlik makinesi; halıfleksler, döşemeler, döşemeli mobilyalar, kilimler, halı kaplı merdivenler, yataklar, duvar halıları ve araç koltukları gibi birçok tekstil yüzeyinde hijyenik temizlik sağlar. Kärcher'in rüştünü ispatlamış püskürtmeli emme teknolojisi en iyi temizlik sonuçlarını sunar: Temiz şebeke suyu ve Kärcher RM 519 Halı Temizleyici, basınçla tekstil liflerinin derinliklerine püskürtülür ve ardından çözülen kirle birlikte vakumlanarak geri çekilir; bu da aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvan besleyen evler için idealdir. SE 5, geniş aksesuar yelpazesi sayesinde tam donanımlı bir ıslak-kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok amaçlı 3'ü 1 arada bir üründür. Diğer donanım özellikleri: Çıkarılabilir temiz ve kirli su tankına sahip 2 tanklı sistem, kolay taşıma için ergonomik taşıma kolu ve cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama alanı. Kullanım sonrası kolayca temizlenebilen cihaz, uzun bir ürün ömrü sunar.

Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Hızlı ve zahmetsiz temizlik için etkili sprey püskürtme-vakumlama teknolojisi. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Kullanımı kolay 2 tanklı sistem Temiz ve kirli su için ayrı iki tank ve taşıma kulpu. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması. Ultra esnek 2'si 1 arada hortum Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap. Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur. Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Ergonomik püskürtmeli zemin başlığı, geniş halı kaplı alanların bile konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar. Islak ve kuru vakumlama için değiştirilebilir kuru vakum zemin başlığı gibi geniş aksesuar yelpazesiyle uygulamada çok yönlüdür ve ayrıca ıslak ve kuru vakum temizleyicileri için geniş aksesuar yelpazesiyle uyumludur. Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri Aksesuarlar ve püskürtmeli emiş hortumu cihaz üzerinde saklanabilir; böylece her şey düzenli ve derli toplu kalır ve ihtiyaç duyulan her yerde elinizin altında olur. Düz kıvrımlı filtre ile zahmetsiz temizlik Kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama özelliği, filtre değişimi için temizliğe ara vermenize gerek yok. İyi toz toplama özelliğine sahip, detaylı vakumlama. Kirle temas etmeden kolay ve hızlı filtre çıkarma işlemi için ayrı filtre kapağı. Geniş düğmesi ve pratik iki kilidiyle etkili dizayn Kolay taşıma için. Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir Sprey ekstraksiyon temizleyicisinin taşınmasını kolaylaştırır.