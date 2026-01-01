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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 5 Upholstery | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, filter, and dust bag displayed on a white background.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 5 Upholstery

    Sipariş numarası: 1.081-234.0

    • Geniş tekstil yüzeyleri için yüksek performanslı halı ve döşeme temizleyici.
    • Çok fonksiyonlu, 3'ü 1 arada, kuru ve ıslak vakumlama fonksiyonu, 2 tanklı sistem
    • Kuru vakumlama aksesuarları, püskürtmeli vakumlama aksesuarları, RM 519 (100 ml)