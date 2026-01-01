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    Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 6 Signature Line | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including a nozzle, brush, filter, and cleaning solution bottle.

    Halı Koltuk Temizleme Makinesi

    SE 6 Signature Line

    Sipariş numarası: 1.081-190.0

    • Geniş tekstil yüzeyleri için yüksek performanslı halı ve döşeme temizleyici.