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    Zemin Temizleme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    SERT ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

    Sert Zemin Temizleme Makinesi Modelleri - FC 8 Smart Signature Serisi

    FC 8 Smart Signature Serisi, eski ev kuralı olan "Önce süpür, sonra paspasla" işlemini, her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri yaptığı kadar kolay bir şekilde gerçekleştirir. Ters yönde dönen iki silindir çifti anında çalışmaya başlar ve yarı sürede zemininize eski parlaklığını geri kazandırır.** Artık şık bir LCD ekran ve uygulama bağlantısıyla: farklı zeminler için optimize edilmiş on temizleme modundan, bir seçimi aktarın Mükemmel temizleme sonuçları için cihaza türler ekleyin veya özelleştirilmiş temizleme modlarını yapılandırın.

    detail image of the LED display at the Floor Cleaner

    Şık LCD ekran ve uygulama desteği

    Adım adım talimatlar ve kullanım hatalarına karşı uyarılar sayesinde, tüm temizlik süreci boyunca kusursuz yönlendirme.

    Cleaning bathroom tiles with the floor cleaner

    Temizlik modları için sayısız seçenek

    Cihazda, farklı su akışına ve rulo hızına sahip iki standart temizlik modunun yanı sıra inatçı kirler için bir takviye işlevi önceden ayarlanmıştır. Uygulama bağlantısı sayesinde ise on farklı zemin türüne yönelik, farklı su akışları ve rulo hızları içeren temizlik modları cihaza aktarılabilir ve kusursuz sonuçlar için özel temizlik modları yapılandırılabilir.

    Cleaning stairs with the cordless floor cleaner

    Güçlü batarya

    Yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresine sahip güçlü lityum iyon pil sayesinde temizlik yaparken maksimum hareket özgürlüğü; bu süre 230 m² alanı temizlemek için yeterlidir.

    Extremely quiet floor cleaner with only 59dB(A)

    Oldukça sessiz

    Sadece 59 dB(A) olan konforlu ses seviyesi.

    Filling up the fresh water tank of the floor cleaner

    Çıkarılabilir temiz su tankı

    Zahmetsiz zemin temizliği; kova taşımaya, yer bezini elle sıkmaya veya ovalamaya son.

    Cleaning the floor under the couch with the floor cleaer signature line

    Signature Line avantajları

    Şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünü kendi kategorisindeki en iyi Kärcher cihazı olarak tanımlar. Uygulama desteği ve garanti uzatma süresi ek özel avantajlardır.

    detail image of the LED display at the Floor Cleaner

    System!Clean kendi kendini temizleme teknolojisi

    System!Clean kendi kendini temizleme işlevi, dakikada 400 rulo devriyle hortumları ve ruloları hızlıca temizler.

    Floor cleaner with integrated LED

    Entegre LED ışıklı zemin başlığı

    Mobilyaların altındaki, karanlık boşluklardaki veya köşelerdeki alanları aydınlatmak için.

    Floor cleaning the living room

    Mükemmel toz toplama

    Her türlü kuru ve ıslak günlük tozu tek bir adımda temizler; öncesinde süpürme zahmetine gerek kalmaz ve her zaman tam kenarlara kadar temizlik sağlar. Derinlemesine temizlik, tüm yaygın evsel sert zeminlerdeki ev bakterilerinin yüzde 99.9'una kadarını yok eder.****

    Floor cleaner standing alone during breaks

    Kendi başına ayakta durabilme özelliği

    Mola vermek için ideal; cihaz kendi başına dik durabilir.

    FC_8_180-Pass_Under

    180° Pass!Under

    Sadece 11 cm olan cihaz yüksekliği ve döner mafsalı sayesinde mobilya altlarında 180° kolay erişilebilirlik.

    zwei-duo-move-fc8

    İki çift Duo!Move rulo

    Zıt yönlere dönen iki çift Duo!Move rulo sayesinde zemin üzerinde zahmetsizce kayma, güçlü temizlik performansı ve zaman tasarrufu.

    Ev & Bahçe mobil uygulaması

    FC 8 Smart Signature Serisiyle mükemmel temizlik sonuçlarına nasıl ulaşacağınızı öğrenin. Bluetooth aracılığıyla zemin temizleyicinizi Home and Garden uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuza kolayca bağlayabilirsiniz. Uzman ipuçlarımızdan ve farklı zemin türleri için önerilen çeşitli temizleme modlarından yararlanın veya kendi özelleştirilmiş modlarınızı oluşturun.

    Man sitting on his couch using the Home & Garden App

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    Cleaning kitchen tiles with the Kärcher floor cleaner

    İki standart temizlik modu ve takviye işlevi

    Her türlü kir için doğru ayar. Cihazda, farklı su miktarlarına ve rulo hızlarına sahip iki standart temizlik modunun yanı sıra inatçı kirler için bir takviye işlevi önceden ayarlanmıştır. Bu sayede her zemin hassas ve etkili bir şekilde temizlenebilir.

    Cleaning tiles with the Kärcher floor cleaner

    Uygulama üzerinden 10 farklı zemin türü için 10 temizlik modu

    Temizlik sürecini kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın. Uygulama sayesinde, farklı zemin türleri için farklı su miktarları ve rulo hızları sunan on temizlik modu arasından seçtiklerinizi cihaza kalıcı olarak aktarabilirsiniz. Bu sayede her zemin için her zaman en iyi temizlik sonuçlarını elde edersiniz.

    Special cleaning mode for bathroom cleaning for the Kärcher floor cleaner

    Özel temizlik modları için 25 olası kombinasyon

    Su miktarını ve rulo hızını beş kademede ayarlayarak kendi temizlik modlarınızı yapılandırın ve zeminleriniz için en uygun kombinasyonu bulun.

    Floor cleaner displays warning directly on the display at the product

    Adım adım talimatlar ve uyarılar

    Hem uygulamadaki hem de ekrandaki talimatlar ve uyarılar, tüm temizlik süreci boyunca size kusursuz bir şekilde rehberlik eder ve faydalı ipuçları sunar.

    Using the kärcher app for the Floor cleaner settings

    Kişiselleştirilebilir ayarlar

    Kullanıcı deneyiminizi dilediğiniz gibi kişiselleştirin. Pil göstergesi ve 36 dil seçeneği gibi kullanışlı ayarlar doğrudan cihazın üzerindeki ekrandan yapılabilir. Kişiselleştirilmiş bir selamlama, LED'ler, ön nemlendirme süresi, takviye süresi ve bildirimlerin gösterimi ise uygulama üzerinden ayarlanabilir.

    Sitting on the couch using the app for the floor cleaner

    Sistem güncellemeleri

    Cihazınız için yeni sistem güncellemeleri mevcut olduğunda, uygulamada bir bildirim görünür ve güncelleme doğrudan uygulama üzerinden çalıştırılabilir.

    Signature Line floor cleaner

    Signature Line

    WOW'un doğuşu. Yalnızca İç Mekan kategorilerindeki en iyi ve en yenilikçi ürünler Alfred Kärcher imzasını taşır ve Signature Line'ın bir parçasıdır.

    FC 8 Smart Signature Line kullanım videosu

    Fark yaratan avantajlar

    Animation of the Kärcher Floor Cleaner rollers

    Patentli küçük katı kirleri toplama teknolojisi

    Kärcher'in zemin temizleyicilerindeki silindirler sürekli olarak temiz su ile ıslatılır; kirli su kazınarak bir tankta toplanır.

    Zemin temizleyicilerimizde vakum fanı yoktur, bu nedenle inanılmaz derecede incedirler, manevraları kolaydır ve sessizdirler. Merkezi silindir tahriki mükemmel kenar temizliği sağlar.

    Geleneksel yöntemlere göre %20 daha iyi temizlik sonuçları*

    Zemininiz sahnenizdir. Zemin temizleyicilerimiz zemininizin parıldamasını sağlar; temizlik yaklaşık %20 herhangi bir paspastan çok daha derinlemesine ve çok daha az çaba gerektirir.* Kendi kendini temizleme işlevine sahip otomatik olarak çalıştırılan silindirler, kiri ileri geri silmek yerine, kiri emer ve ardından kirli suyu ayrı bir tanka taşır. Bunu yaparken, temizleyicilerimiz zeminde o kadar az nem bırakıyor ki gösteri sadece iki dakika içinde devam edebiliyor. Kapsamlı temizlik, evlerde yaygın olarak kullanılan tüm sert zeminlerdeki yaygın ev bakterilerinin yüzde %99.9 kadarını yok eder.****

    Person cleaning the floor with a Kärcher Floor Cleaner
    Floor cleaners hovers over the floor

    Duo!Move teknolojisi ile zahmetsiz temizlik

    FC 7 ve FC 8'in Duo!Move teknolojisi ile kolay temizliği deneyimleyin. Zıt yönlerde dönen iki çift rulo, iki kat daha fazla kiri temizler ve %50 zaman tasarrufu sağlar. Havada asılı kalma etkisi, cihazların adeta zemin üzerinde süzülmesini sağlayarak daha az güç uygulamanızı gerektirir. Esnek mafsal sistemi ise mobilyaların ve köşelerin etrafında manevra yapmayı çocuk oyuncağı haline getirir.

    Mobilyaların altına mükemmel erişim için 180° Pass!Under özelliği

    Sonunda her yeri temizleyebilen bir cihaz! Kärcher zemin temizleyicileri her köşeye zahmetsizce ulaşır. İnce tasarımları sayesinde 180° dönebilir ve mobilyaların altına kolayca süzülerek ulaşılması zor yerlerdeki kir ve lekeleri bile temizlerler.

    Floor cleaner can bend 180° to clean under furniture
    Silent floor cleaner cleaning tiles next to children reading

    Temizlik gerçekten bu kadar sessiz olabilir

    Gürültülü ev işlerine son! Patentli kazıma teknolojisi sayesinde Kärcher zemin temizleyicileri herhangi bir vakum fanına ihtiyaç duymadan çalışır; buna rağmen hem güçlü hem de sessiz bir temizlik sağlar. Bu sayede çocuklarınız uyurken veya oyun oynarken temizlik yapabilir, evcil hayvanlarınızın gürültüden rahatsız olmasını engelleyebilirsiniz.

    Kärcher Floor Cleaner in the cleaning station

    System!Clean ile kendini temizleme özelliği

    Tertemiz rulolar – hem de göz açıp kapayıncaya kadar! Entegre System!Clean kendi kendini temizleme işlevi sayesinde, ruloları temizleme zahmeti geçmişte kalıyor. Kendi kendini temizleme modunu etkinleştirmeniz yeterlidir; rulolar dakikada 400 devir hızla dönerek üzerlerindeki kiri ve saçları etkili bir şekilde temizler. FC 8 modelinde bu işlem, ekstra rahatlık için doğrudan ekran menüsü üzerinden de yapılabilir. Daha fazla hijyen için rulolar 60 °C'ye kadar makinede yıkanabilir. Zamandan tasarruf edin ve kendi kendini temizleme sisteminin konforunun tadını çıkarın.

    Changing the floor cleaner cleaning mode in the app

    Farklı zemin ve kir türleri için ayarlanabilir temizlik modları

    Zemin temizleyicilerimiz, farklı zemin ve kir türleri için çeşitli ayarlar sunar. FC 8 modelinde, on temizlik modu arasından seçtiklerinizi cihaza aktarmak için uygulama bağlantısı kullanılabilir. Bu model ayrıca, tüm gereksinimlerinizi karşılamak üzere kendi özel temizlik modlarınızı yapılandırma seçeneğine de sahiptir.

    Changing the 4 volt battery in the floor cleaner

    Her türlü çalışma süresi için değiştirilebilir batarya sistemi

    FC 4-4 ve FC 2-4 için 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir bataryalar ile maksimum hareket özgürlüğü ve esnekliğin yanı sıra istenen oranda uzatılabilen çalışma süresi. Lityum iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir batarya, diğer tüm 4 V Kärcher Battery Power cihazlarında da kullanılabilir.

    Person cleaning the living room with a Kärcher floor cleaner

    %99,9'a kadar bakteri temizliği

    Hygienic!Spin teknolojisi sayesinde Kärcher zemin temizleyicileri, tüm yaygın evsel sert zeminlerdeki ev bakterilerinin %99,9'unu temizler.****

    Person cleaning floor with Kärcher Floor Cleaner

    Zahmetsiz zemin temizliği

    Artık elle ovalamaya son. Kendi kendini temizleme işlevi sayesinde kirler rulolardan sürekli olarak uzaklaştırıldığından, yer bezlerini zahmetle sıkmanıza gerek kalmaz. Ayrı ayrı entegre edilmiş ve kolayca çıkarılabilen temiz su ve kirli su tankları sayesinde de kova taşıma derdi tamamen ortadan kalkar.

    Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

    Her türlü sert zemine uygun

    Düşük kalıntı nem oranı sayesinde Kärcher zemin temizleyicileri tüm sert zeminler (taş, fayans, parke, laminat, vinil) için uygundur. Zeminler çok kısa bir süre içinde tekrar üzerinde yürünebilir hale gelir. Kärcher temizlik ve bakım ürünleri ile birlikte kullanıldığında mükemmel zemin bakımı sağlar.

    Floor cleaner for edge cleaning

    Dip köşe temizlik

    Ortadan motorlu rulo sistemi sayesinde, köşe bucak ve duvar kenarlarında kusursuz temizlik.

    Person putting a floor cleaner roller in the washing machine

    Yıkanabilir Pure!Roll rulolar

    Kaliteli Pure!Roll temizlik rulolarını takıp çıkarmak çok pratik ve hızlıdır. Üstelik bu ruloları, tam hijyen sağlamak için çamaşır makinesinde 60 °C’ye kadar gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

    Person filling the water tank of a Kärcher floor cleaner

    %93'e varan su tasarrufu***

    Geleneksel paspas ve kova ile yapılan temizliğe kıyasla.***

    Standalone floor cleaner

    Ayakta durma özelliği

    Mola vermek için ideal; zemin temizleyicilerimiz kendi başına dik durabilir.

    Floor Cleaner pioneer

    Zemin temizleme teknolojilerinde öncü

    Patentli silme teknolojisine sahip Kärcher, dünyada 2'si 1 arada temizlik (kaba tozları toplama ve paspaslamayı aynı anda yapma) sunan bir cihazı piyasaya süren ilk markalardan biri oldu ve böylece yepyeni bir ürün kategorisinin öncülüğünü yaptı.

    Temizlikte WOW etkisi

    Zeminler sert olabilir ama bu, temizliğin de zor olması gerektiği anlamına gelmez. Zemin temizleyicilerimizden biriyle her yer zahmetsizce pırıl pırıl olur.

    FC 8 Signature Line

    FC 8 SMART SIGNATURE LINE

    Alan performansı yakl. şarj başına 230 m²

    • Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
    • Silme + toz toplama + kaba kir toplama
    • Yaklaşık 60 dakika pil çalışma süresi
    • Tüm sert zeminler için uygun + 2 standart temizleme modu + Boost modu + uygulamayı kullanarak istediğiniz sayıda ek temizleme modu
    • Köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik
    • 4 silindir + 1 üniversal zemin temizleyici içerir
    • Ters yönde dönen silindir teknolojisi
    • 4 silindirli teknoloji
    • Entegre LED'li zemin başlığı
    • Şık LCD ekran ve uygulama bağlantısı
    • Dakikada 400 silindir devriyle kendi kendini temizleme modu
    FC 7 cordless

    FC 7 CORDLESS

    Alan performansı yakl. şarj başına 175 m²

    • Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler
    • Silme+ toz toplama + kaba kir toplama
    • Yaklaşık 45 dakika pil çalışma süresi
    • Tüm sert zeminler için uygun + 2 temizleme seviyesi + Boost modu
    • Köşelerde ve kenarlarda mükemmel temizlik
    • 4 silindir + 1 üniversal zemin temizleyici içerir
    • Ters yönde dönen silindir teknolojisi
    • 4 silindirli teknoloji
    • Dakikada 400 silindir devriyle kendi kendini temizleme modu

    Deterjanlar ve aksesuarlar

    Kärcher zemin temizleyicileri için mevcut aksesuar yelpazesi temizlik ve bakım zemininize mükemmel şekilde uyarlanabilir. Örneğin standart deterjan her türlü sert zemin için uygundur, ahşap ve taş için özel deterjanlar ise bu tür zeminlere ek olarak bakım yapar ve korur.

    Sıkça sorulan sorular

    Ürün hakkında sıkça sorulan sorular

    Kullanım hakkında sıkça sorulan sorular

    Dayanıklılık

    Sorun giderme

    * Kärcher zemin temizleyici, geleneksel paspaslara kıyasla % 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliği için ortalama test sonuçlarını ifade eder.

    ** Kärcher zemin temizleyicileri temizlik sürenizi yarıya indirebilir, çünkü genel ev kirleri sert zeminlerden tek adımda temizlenebilir ve paspaslamadan önce süpürme ihtiyacını ortadan kaldırır.

    *** 60 m²'lik bir zemin alanını temizlerken, Kärcher zemin temizleyicileri, geleneksel paspas ve kovaya kıyasla yüzde 90'a kadar daha az su kullanır.

    **** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.