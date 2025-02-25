Zemin Temizleme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Sert Zemin Temizleme Makinesi Modelleri - FC 8 Smart Signature Serisi
FC 8 Smart Signature Serisi, eski ev kuralı olan "Önce süpür, sonra paspasla" işlemini, her türlü kuru ve ıslak günlük kirleri yaptığı kadar kolay bir şekilde gerçekleştirir. Ters yönde dönen iki silindir çifti anında çalışmaya başlar ve yarı sürede zemininize eski parlaklığını geri kazandırır.** Artık şık bir LCD ekran ve uygulama bağlantısıyla: farklı zeminler için optimize edilmiş on temizleme modundan, bir seçimi aktarın Mükemmel temizleme sonuçları için cihaza türler ekleyin veya özelleştirilmiş temizleme modlarını yapılandırın.