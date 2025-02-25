Zemin Temizleme Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Şık bir LCD ekrana sahip olan FC 8, tüm temizlik süreci boyunca sizi yönlendirecek talimatlar sunar. Uygulamaya bağlanarak, farklı zemin türleri için önceden tanımlanmış çeşitli temizlik modlarını cihaza aktarabilir ve kendi özel temizlik modlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu model, 60 dakikalık çalışma süresiyle 230 metrekareye kadar alanı temizler.

Zemin temizleyicilere alternatif olarak EWM 2 elektrikli paspas da mevcuttur. Bu model, kaba kirleri toplama ihtiyacı duymadan, sadece paspas yaparken maksimum konfor sağlar.

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